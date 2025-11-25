El Ñublense del entrenador Ronald Fuentes sostiene la peor racha de la Liga de Primera restando dos fechas para el final de la temporada. Los chillanejos perdieron 0-1 como local contra Huachipato este lunes timbrando siete derrotas y apenas un empate en los últimos ocho partidos.

De hecho, Ñublense cumplió tres meses sin conocer el triunfo. Su última victoria fue el 0-2 ante Deportes Iquique, el pasado 24 de agosto.

Así las cosas, el equipo de Chillán se sostiene en la medianía de la tabla sólo por la irregularidad de los equipos que supera y los puntos ganados anteriormente. No sería descabellado decir que, de seguir así, a Ñublense le faltará campeonato para descender, salvado por la campana.

Tras la derrota frente a Huachipato, el delantero Giovanny Ávalos se refirió a la nueva derrota y una racha que tiene a todos afectados en Chillán.

Ñublense y el mal sabor de una pésima racha

“Es una sensación desagradable, mala… No podemos salir de esta racha negativa. Estamos dolidos por el resultado de hoy, creo que merecíamos un poco más, por lo menos el empate”, manifestó el atacante de 20 años.

Ávalos reacciona a la horrible racha de Ñublense a dos fechas del final de la Liga de Primera.

Publicidad

Publicidad

Ávalos sentenció que “vamos a seguir trabajando para tratar de salir de estos malos resultados que nos están acompañando. Ya estamos pensando en el siguiente partido, a ver si por lo menos podemos darle una alegría a la gente que nos ha estado apoyando siempre”.

En el cierre de la Liga de Primera 2025, Ñublense visitará a Audax este lunes 1 de diciembre, para cerrar la temporada como local frente a Cobresal el 7 de último mes del año. Hoy es 10° en la tabla con 30 puntos.

La mala racha de Ñublense:

Ñublense 0 – 1 Huachipato

O’Higgins 4 – 2 Ñublense

Ñublense 0 – 1 Colo Colo

La Calera 3 – 0 Ñublense

La Serena 1 – 1 Ñublense

U. Católica 1 – 0 Ñublense

Coquimbo 2 – 1 Ñublense

Ñublense 1- 2 Unión Española

Publicidad