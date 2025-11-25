Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Ñublense, salvado por la campana del descenso, agranda su pésima racha: “Es una sensación desagradable”

Giovanny Ávalos, delantero de los chillanejos, reaccionó a los ocho partidos en línea que alcanzó Ñublense sin ganar: siete derrotas.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Ñublense lamenta una pésima racha.
© MAURICIO ULLOA/PHOTOSPORTÑublense lamenta una pésima racha.

El Ñublense del entrenador Ronald Fuentes sostiene la peor racha de la Liga de Primera restando dos fechas para el final de la temporada. Los chillanejos perdieron 0-1 como local contra Huachipato este lunes timbrando siete derrotas y apenas un empate en los últimos ocho partidos.

De hecho, Ñublense cumplió tres meses sin conocer el triunfo. Su última victoria fue el 0-2 ante Deportes Iquique, el pasado 24 de agosto.

Así las cosas, el equipo de Chillán se sostiene en la medianía de la tabla sólo por la irregularidad de los equipos que supera y los puntos ganados anteriormente. No sería descabellado decir que, de seguir así, a Ñublense le faltará campeonato para descender, salvado por la campana.

Tras la derrota frente a Huachipato, el delantero Giovanny Ávalos se refirió a la nueva derrota y una racha que tiene a todos afectados en Chillán.

Ñublense y el mal sabor de una pésima racha

“Es una sensación desagradable, mala… No podemos salir de esta racha negativa. Estamos dolidos por el resultado de hoy, creo que merecíamos un poco más, por lo menos el empate”, manifestó el atacante de 20 años.

Ávalos reacciona a la horrible racha de Ñublense a dos fechas del final de la Liga de Primera.

Ávalos reacciona a la horrible racha de Ñublense a dos fechas del final de la Liga de Primera.

Publicidad

Ávalos sentenció que “vamos a seguir trabajando para tratar de salir de estos malos resultados que nos están acompañando. Ya estamos pensando en el siguiente partido, a ver si por lo menos podemos darle una alegría a la gente que nos ha estado apoyando siempre”.

En el cierre de la Liga de Primera 2025, Ñublense visitará a Audax este lunes 1 de diciembre, para cerrar la temporada como local frente a Cobresal el 7 de último mes del año. Hoy es 10° en la tabla con 30 puntos.

La mala racha de Ñublense:

Ñublense 0 – 1 Huachipato
O’Higgins 4 – 2 Ñublense
Ñublense 0 – 1 Colo Colo
La Calera 3 – 0 Ñublense
La Serena 1 – 1 Ñublense
U. Católica 1 – 0 Ñublense
Coquimbo 2 – 1 Ñublense
Ñublense 1- 2 Unión Española

Publicidad
Lee también
Feroz reclamo en la U por segunda amarilla al Tucu Sepúlveda: "Fue..."
U de Chile

Feroz reclamo en la U por segunda amarilla al Tucu Sepúlveda: "Fue..."

Las fechas en que arrancará la temporada 2026 del fútbol chileno
Campeonato Nacional

Las fechas en que arrancará la temporada 2026 del fútbol chileno

El otro “premio” olvidado por el que Católica y la U pelean
Campeonato Nacional

El otro “premio” olvidado por el que Católica y la U pelean

¿Sigue Gary? Los cinco hombres de Felicevich que alertan a la UC
Universidad Católica

¿Sigue Gary? Los cinco hombres de Felicevich que alertan a la UC

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo