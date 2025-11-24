Este DT de mucha experiencia en el fútbol chileno todavía tiene una incógnita para su futuro. El año entrante es una incertidumbre total para él, aunque dio luces de sus posibilidades. Las referencias son para un mundialista con la Roja en Francia ’98.

Se trata de Ronald Fuentes, el entrenador de Ñublense, quien afina detalles para jugar ante Huachipato en la fecha 28 de la Liga de Primera 2025. El popular Chilenita fue consultado por su posible continuidad. “Mi idea es querer quedarme acá. No como revancha, como un proyecto nuevo”, reconoció el estratego.

“Eso depende de los dueños del club. Estoy tranquilo y dentro de eso, no he conversado directamente. No me manejo con representante, el respeto lo tiene Ñublense hasta el último día que esté acá. Pero también tengo que velar con mi futuro”, manifestó el ex estratego de Unión Española, Magallanes y Audax Italiano, entre otros.

Ronald Fuentes dio a entender que tiene los días contados en Ñublense, ¿o no? (Jorge Loyola/Photosport).

Tuvo más para responder la consulta. “Si se presenta alguna opción, se la haré saber a la gente del club para conversar. Necesito trabajar, me gusta trabajar, creo que soy un buen trabajador del fútbol y también tengo que ver opciones laborales para el futuro. Hablar de algún supuesto no vale la pena”, admitió Ronald Fuentes.

“Cuando las situaciones se pongan en el tapete, para bien o para mal, se conversará. Y si el club decide buscar otro técnico, están en todo su derecho. Todos los clubes piensan en ir a un torneo internacional, son varios cupos. Después se va viendo. El club querrá hacerlo estando yo o no”, expuso el estratego.

Ronald Fuentes, el DT del fútbol chileno que puso dudas a su futuro

De todas maneras, el DT de Ñublense sabe que hay que afrontar el final del fútbol chileno en 2025 antes de pensar en el futuro. “Eso no depende del proyecto deportivo, ahora es un buen momento para hacer algo nuevo. Eso sí lo hemos conversado”, dijo Ronald Fuentes.

Habrá que ver si esa novedad en la manera de dirigir al club contempla a Fuentes en la dirección técnica. Tal parece que no. Eso sí, el foco de Ñublense está netamente en el duelo ante Huachipato, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.

Un rival especial para los Diablos Rojos, pues Jaime García es el entrenador de los Acereros. El DT oriundo de Cartagena logró un histórico subcampeonato con el equipo de Chillán en el Campeonato Nacional 2022. “Sigue siendo un clásico por la importancia de los equipos de la zona”, dijo Fuentes.

“Hemos sido muy parejos durante el año, si bien tienen ocho puntos más que nosotros. Fueron partidos muy parejos los tres. No tiene morbo. Para la gente a lo mejor sí por cómo salió Jaime de acá, que no fue en los mejores términos por todo lo que hizo y el cariño que le tienen”, agregó el adiestrador de 56 años.

Jaime García afina los últimos detalles para visitar a Ñublense con Huachipato. (Marco Vázquez/Photosport).

Aunque destacó un atributo de García y suyo. “Pero ahora defiende a Huachipato y lo hace con el profesionalismo que corresponde, yo lo mismo. Los jugadores piensan más en ganar que cualquier otra cosa que tenga que ver con morbo”, expuso el estratego de Ñublense.

“Sienten el peso de las derrotas, hemos sido castigados por expulsiones y el VAR, pero no hay excusas”, manifestó Ronald Fuentes, quien suma seis derrotas y un empate en las últimas siete fechas disputadas con los Diablos Rojos. Literalmente el equipo se desmoronó tras un comienzo endemoniado de la segunda rueda.

¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Huachipato en la fecha 28 de la Liga de Primera?

Ñublense recibirá a Huachipato este lunes 24 de noviembre en el estadio Nelson Oyarzún Arenas a contar de las 20 horas. El árbitro del duelo será Manuel Vergara.

Así va Ñublense en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Ñublense marcha en el 10° lugar de la tabla en la Liga de Primera con 30 puntos en 27 partidos.

