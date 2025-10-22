Este miércoles 22 de octubre de 2025 no fue un día más para el plantel de Huachipato, pues se desplazaron hasta San Pedro de La Paz para visitar el Centro Teletón de Concepción. En esas instalaciones son 3 mil 400 pacientes quienes reciben atención.

Una experiencia enriquecedora desde todo punto de vista, según apuntó uno de los referentes del equipo. “Agradecemos la invitación para visitar una institución tan importante como la Teletón”, dijo Benjamín Gazzolo, zaguero central y uno de los capitanes que tiene el plantel.

“Hacen un gran trabajo que ayuda a muchos niños de todas las edades. Nos tocó apoyar desde este lado con nuestros compañeros. Lo hacemos felices y con la motivación de poder aportarles en algo. Para nosotros como deportistas es fundamental”, añadió Gazzolo, quien llegó al cuadro de Talcahuano desde Unión San Felipe.

Benjamín Gazzolo disfrutó mucho esta nueva experiencia con Huachipato. (Fotos: Huachipato).

Además de conocer las instalaciones pudieron ver en primera persona cómo es la rehabilitación en cada caso puntual. De hecho, los jugadores del Huachi tomaron parte de una actividad del taller “Ponte en mi Lugar”. Una dinámica que tenía como finalidad fomentar la empatía, la inclusión y la constancia.

La iniciativa fue muy bien valorada por Jaime García, director técnico de los Acereros. “Estamos felices de participar en este tipo de actividades. Es muy gratificante compartir con los niños y funcionarios que están en Teletón“, apuntó el DT, quien desde esta temporada comanda al plantel estelar de la usina.

“Más aún si podemos aportar con un mensaje de apoyo, de buena onda y ánimo en los procesos y sesiones de rehabilitación que ellos realizan“, añadió García, quien se vio muy entusiasmado junto a todos sus pupilos en esta provechosa jornada.

Jaime García en la visita de Huachipato al Centro Teletón de Concepción. (Foto: Huachipato).

Huachipato se cuadra con la Teletón y comparte enriquecedora jornada

En Huachipato evidentemente valoraron haber asistido al Centro Teletón de Concepción, pues eso da una muestra más del funcionamiento anual. Algo que pasa casi inadvertido, salvo los dos días que se realiza el show televisivo que conduce Don Francisco. Este año será el 28 y 29 de noviembre.

“Sabíamos de la Teletón por la campaña que se realiza todos los años y por lo que uno ve en televisión, pero estar acá es mucho más importante“, manifestó Benjamín Gazzolo, quien participó de una actividad poco frecuente para él. Y agradeció por eso.

Otra imagen de las actividades que tuvo el plantel de Huachipato en esta visita al Centro Teletón de Concepción.

La opinión que le quedó fue abrir los ojos y la cabeza en estas rehabilitaciones, generalmente muy complicadas. “Se ven las cosas desde otra perspectiva. Nos nutrimos de lo importante que es el desarrollo y funcionamiento de la Teletón. Apoyamos con una visita, esperamos que pronto nos visiten en el estadio”, aseguró Benjamín Gazzolo. Habrá que cobrarle la palabra para una ida al CAP.

