Jaime García ha podido disfrutar parte del potencial que tiene Maxi Gutiérrez, quien anotó un gol clave para meter a Huachipato en la final de la Copa Chile 2025. También tuvo su estreno con la selección chilena, donde convirtió su primera conquista.

Fue luego de una jugada afortunada que Gutiérrez celebró, aunque en rigor el balón se desvió en Matías Lazo y dejó totalmente descolocado al arquero de la Bicolor, Diego Enríquez. En un diálogo con TNT Sports, el DT del Huachi dejó duras lecciones para su pupilo.

“Sigo insistiendo con Maxi. Tiene una mentalidad distinta, algo súper personal. Es un chico que absorbe todo lo que uno le pueda decir, pero tiene que irse con cuidado”, fue la alerta del director técnico, quien llegó al estadio CAP tras dirigir a Santiago Wanderers en la Liga de Ascenso.

Maxi Gutiérrez posa para una foto junto a Ben Brereton. (Pepe Alvujar/Photosport).

García añadió más tips para el jugador de 21 años. “Le digo que así como te alaban te matan. Que primero trabaje lo que cree que le falta, que siga mejorando lo que cree que va haciendo bien. Y que entrene como un cabro chico”, aconsejó el popular Búfalo.

En eso le puso especial énfasis. No dejar de ser un niño. “Cuando uno cambia ese proceso y empieza a creerse grande, el chileno se equivoca. Que siga como él es, como un cabro chico”, manifestó el entrenador cartagenino, quien también dirigió a Ñublense y a Deportes La Serena.

Publicidad

Publicidad

ver también El tapaboca de entrenadores chilenos a los extranjeros: puros nacionales son los que mandan en el 2025

Jaime García le deja honesta lección a Maxi Gutiérrez

Jaime García ha tenido varias conversaciones con Maxi Gutiérrez para darle su experiencia. Sobre todo este año, que ha visto un crecimiento frenético en el jugador formado en las inferiores de Huachipato. “Hay que seguir corrigiéndolo, trabajando con él”, dijo el adiestrador.

“No ha ganado absolutamente nada. Es un proyecto grande, pero no hay que perder el foco. Debe mejorar las cualidades que le faltan”, sentenció García, quizá como una manera de sacar el máximo potencial que tiene Gutiérrez, hermano del también acerero Joaquín.

Joaquín y Maxi Gutiérrez festejan un gol de Huachipato ante Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Por el momento, Maximiliano Gutiérrez contabiliza 73 partidos disputados con el cuadro de la usina. Anotó 11 goles y regaló cuatro asistencias en poco más de 3 mil 900 minutos de acción. El tiempo dirá hasta dónde lo lleva su progresión. Por el momento, continúa con su avance…

Así va Huachipato en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Huachipato se ubica en el 9° lugar de la Liga de Primera 2025 con 31 puntos en 24 partidos.