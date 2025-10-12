ver también Con fuerte recado a la ANFP: Jaime García dice lo que todos piensan del fútbol chileno

Este defensor central es un referente del Huachipato que dirige Jaime García, quien lamentó la contundente derrota frente a la Unión Española en el inicio de la fecha 24 de la Liga de Primera. Una semana después de meterse en el duelo decisivo de la Copa Chile, el cuadro acerero cayó ante los hispanos.

La Furia Roja se impuso por 4-2 al Huachi en el estadio Santa Laura, que fue testigo de una flojísima participación del elenco de Talcahuano en los 45 minutos iniciales. “El primer tiempo fue muy bajo”, expuso Benjamín Gazzolo en una entrevista con TNT Sports.

“Corregimos algunas cosas en el segundo tiempo. Jugamos un poco mejor, pero no nos alcanzó. Como lección: no podemos estar dormidos el primer tiempo, hay que jugar los dos tiempos igual”, manifestó Gazzolo, un marcador formado en las inferiores de Unión San Felipe que tiene pasaporte italiano.

Jaime García da indicaciones en el estadio Santa Laura. (Felipe Zanca/Photosport).

A raíz de eso, el periodista Marcelo Muñoz le consultó al “4” del elenco visitante si les afectó el éxtasis de pasar a la gran final de la Copa Chile con esa victoria ante el Audax Italiano. “No creo, todos los partidos son distintos”, respondió convencido Gazzolo.

“Nos hacen dos goles de segundo balón, lanzaron harto. Fueron desconcentraciones que nos costaron caras”, apuntó el zaguero central de 28 años, quien hace algún tiempo generó interés en un grande de la primera división en Argentina.

Referente del Huachipato de Jaime García marca la dificultad de Iquique

Para Benjamín Gazzolo, un referente en el plantel de Huachipato que dirige Jaime García, el rival siguiente de la Liga de Primera no hará las cosas fácil, más allá de que se ubique como colista solitario en la tabla de posiciones. Se trata de Deportes Iquique.

“Será difícil. La gente piensa que es fácil jugar contra los equipos que están abajo. Y al contrario, están súper necesitados. Los niveles de concentración son altos, es súper difícil hacerles goles”, manifestó el Benja Gazzolo, quien llegó al Huachi en enero de 2020.

Benjamín Gazzolo marca a Javier Correa en un duelo entre Colo Colo vs Huachipato. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por cierto, para Gazzolo la final es algo que debe esperar. Aunque reconoció que miraría la semifinal de vuelta entre Deportes La Serena y Deportes Limache, que terminó con un triunfo del Tomate Mecánico por 8-1 en la llave. “Estaremos atentos, lo principal somos nosotros”, dijo el ex marcador del Uní-Uní.

“Debemos estar preparados para la final de Copa Chile. Ahora nos enfocamos en el Campeonato, que es lo importante. La Copa Chile será a fin de año”, sentenció Gazzolo, quien suma más de 150 partidos en el Campeón del Sur, que el 25 de octubre será local ante los Dragones Celestes por la fecha 25.

