Ha sido uno de los mejores centrales en varias fechas de la Liga de Primera 2025. Además, fue campeón con Huachipato en 2023 y tiene una ventaja internacional sobre el resto de los jugadores chilenos. Se trata de Benjamín Gazzolo, defensa acerero con doble nacionalidad.

Este chileno-italiano tiene contrato con su club hasta fin de años y, dadas sus presentaciones en el torneo nacional, sin dudas que encontrará un buen destino. Mientras, el defensa piensa y hace algunos cambios en su vida.

Recientemente, de hecho, hizo uno de gran importancia y tiene directa relación con su posible partida del equipo de Talcahuano a fin de año. O con su renovación, eso está por verse.

ver también Fue campeón con Huachipato, se hizo viral en TikTok y quiere cumplir el sueño de su familia italiana

Cambio importante para Benjamín Gazzolo

Si bien su sueño es jugar en Italia, Benjamín Gazzolo siempre se concentra en lo más inmediato. Es por eso que, en una reciente entrevista con RedGol, el defensa señalaba que estaba enfocado en sus objetivos con Huachipato.

Pese a ello, hay que saber lidiar con el peso de la incertidumbre. Es por eso que Benjamín Gazzolo decidió dar un giro en su carrera y fichar por una nueva agencia de representantes. Se trata, nada menos, que de Talento Deportivo, que ya tiene entre sus jugadores a Paulo Díaz, Nicolás Díaz, Christian Riquelme, Jonathan Villagra y Fernando De Paul.

El vínculo entre Benjamín Gazzolo y la agencia de representantes fue anunciado en las redes sociales de Talento Deportivo, donde le dieron la bienvenida al chileno-italiano. “Mucho éxito Benja, gracias por la confianza“, escribieron.

Publicidad

Publicidad

Benja Gazzolo hizo un gran partido ante Colo Colo | Photosport

¿Qué es Talento Deportivo?

Se trata de una agencia de representantes de jugadores, liderada por Mauricio Valenzuela, agente histórico de Jorge Valdivia. Hace poco estuvo asociada con Pablo Lecler (UnoSports) y en conjunto habían creado 4-3-3, pero la sociedad no prosperó.