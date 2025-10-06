Es verdad que Huachipato logró clasificar a la Final de Copa Chile tras eliminar al Audax Italiano, pero también es cierto que el equipo que dirige Jaime García lo consiguió bajo insólitas condiciones, propias de un fútbol chileno que está a la deriva.

Los acereros consiguieron el logro sin una competencia formal de por medio, producto del largo receso que decretó la ANFP como consecuencia del Mundial Sub 20, donde la única forma que tuvieron para ponerse a tono fue la disputa de la Copa Biobío, cuya Final es este martes en Concepción.

Por todo lo anterior, García aprovechó una entrevista con Radio ADN para decir lo que todos pensamos respecto del fútbol chileno, con un potente recado hacia la corporación que preside Pablo Milad, dejándole claro que se necesita mayor actividad.

ver también Jaime García celebra el paso a la final de Huachipato en la Copa Chile y sorprende al declararse multi-hincha

El recado de Jaime García a la ANFP por el presente del fútbol chileno

Junto con reconocer que a Huachipato le costó pelear tanto en Liga de Primera como en Copa Chile “por un tema de logística, de plata, armar los viajes”, el oriundo de Cartagena fue claro en apuntar hacia los dirigentes de nuestro balompié.

“Es lo que nos está costando en Chile. Estamos jugando poco. No tenemos partidos internacionales, no sacamos a cadetes, una juvenil, una sub 18. Cada jugador que se va lo hace sin cariños. Si sale bueno, listo. Si es más o menos, no sé”, aseguró Jaime García.

En esa línea, el DT acerero agrega que “tenemos pocos partidos y cuando nos aprietan para volver a jugar se te reduce todo, cuando quieres rotar no están preparados, sigues jugando con los mismos y hay un desgaste. Tenemos que jugar más, hacer que el jugador tenga un campeonato más, no sé cómo”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Huachipato?

Tras meterse a la Final de Copa Chile, los acereros jugarán la definición de la Copa Biobío 2025 frente a Deportes Concepción, en duelo a jugarse este martes 7 de octubre desde las 19:30 horas en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo.