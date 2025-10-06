Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

Con fuerte recado a la ANFP: Jaime García dice lo que todos piensan del fútbol chileno

El técnico de Huachipato fue categórico en atacar a la dirigencia por la calendarización de la temporada y el nulo trabajo en divisiones inferiores, entre otras cosas.

Por Alfonso Zúñiga

Ácida crítica de Jaime García sobre el fútbol chileno.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTÁcida crítica de Jaime García sobre el fútbol chileno.

Es verdad que Huachipato logró clasificar a la Final de Copa Chile tras eliminar al Audax Italiano, pero también es cierto que el equipo que dirige Jaime García lo consiguió bajo insólitas condiciones, propias de un fútbol chileno que está a la deriva.

Los acereros consiguieron el logro sin una competencia formal de por medio, producto del largo receso que decretó la ANFP como consecuencia del Mundial Sub 20, donde la única forma que tuvieron para ponerse a tono fue la disputa de la Copa Biobío, cuya Final es este martes en Concepción.

Por todo lo anterior, García aprovechó una entrevista con Radio ADN para decir lo que todos pensamos respecto del fútbol chileno, con un potente recado hacia la corporación que preside Pablo Milad, dejándole claro que se necesita mayor actividad.

Jaime García celebra el paso a la final de Huachipato en la Copa Chile y sorprende al declararse multi-hincha

ver también

Jaime García celebra el paso a la final de Huachipato en la Copa Chile y sorprende al declararse multi-hincha

El recado de Jaime García a la ANFP por el presente del fútbol chileno

Junto con reconocer que a Huachipato le costó pelear tanto en Liga de Primera como en Copa Chile “por un tema de logística, de plata, armar los viajes”, el oriundo de Cartagena fue claro en apuntar hacia los dirigentes de nuestro balompié.

“Es lo que nos está costando en Chile. Estamos jugando poco. No tenemos partidos internacionales, no sacamos a cadetes, una juvenil, una sub 18. Cada jugador que se va lo hace sin cariños. Si sale bueno, listo. Si es más o menos, no sé”, aseguró Jaime García.

En esa línea, el DT acerero agrega que “tenemos pocos partidos y cuando nos aprietan para volver a jugar se te reduce todo, cuando quieres rotar no están preparados, sigues jugando con los mismos y hay un desgaste. Tenemos que jugar más, hacer que el jugador tenga un campeonato más, no sé cómo”.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Huachipato?

Tras meterse a la Final de Copa Chile, los acereros jugarán la definición de la Copa Biobío 2025 frente a Deportes Concepción, en duelo a jugarse este martes 7 de octubre desde las 19:30 horas en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo.

Lee también
La U volvió a los entrenamientos: busca recuperar a los lesionados
U de Chile

La U volvió a los entrenamientos: busca recuperar a los lesionados

Veedor del Mundial Sub 20 pide que Chile baje edad de "juveniles"
Chile

Veedor del Mundial Sub 20 pide que Chile baje edad de "juveniles"

Horario y dónde ver en vivo el amistoso Puerto Montt vs Colo Colo
Colo Colo

Horario y dónde ver en vivo el amistoso Puerto Montt vs Colo Colo

Matías y Nicolás Sepúlveda brillaron en el Zonal Centro
Chile

Matías y Nicolás Sepúlveda brillaron en el Zonal Centro

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo