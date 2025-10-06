Pese a que su actual temporada con Huachipato no le tiene en la pelea por el título, el técnico Jaime García metió a su equipo en la Final de Copa Chile, donde puede conseguir el objetivo de poner a la institución en Copa Libertadores para 2026.

Una de las claves para lograr esta hazaña es su capacidad para utilizar jugadores de su plena confianza, sumándole buenas piezas como refuerzos y confiar en parte del plantel que venía del año anterior, donde destaca el polifuncional Maximiliano Gutiérrez.

Fue el propio Jaime García que en conversación con Radio ADN tuvo palabras elogiosas para el futbolista de 21 años, que suena para ser refuerzo tanto en Colo Colo como en Universidad de Chile. Aunque a su juicio, su futuro no está en nuestro balompié.

Jaime García no ve a figura de Huachipato en los “grandes”

“A él le he ido entregando herramientas que le pueden servir. Tiene una velocidad que no muchos en Chile tienen. Es un jugador que trabaja para irse afuera. No trabaja para triunfar en Chile. Es super sencillo”, afirmó el estratega acerero.

García no quedó allí en sus elogios al valor de Huachipato, pues sostiene que “acá los chicos no quieren ir a estudiar y él tiene la cabeza en otro lado, está centrado, sabe lo que quiere, se queda entrenando más, es abierto a los consejos“.

“Es un cabro muy diferente. Juega como si estuviera en la sub 17. Le digo que juegue como llegó acá, como un niño, así no piensas en la plata, en autos, en huevadas (…) Hay que apretarlo, regalonearlo y tratar que saque la mejor virtud que tiene”, finalizó el técnico sobre Maxi Gutiérrez.

Maximiliano Gutiérrez, figura en el Huachipato de Jaime García (Photosport)

Los números de Maxi Gutiérrez en 2025

Con la camiseta de Huachipato y bajo las órdenes de Jaime García, el delantero disputó entre Liga de Primera y Copa Chile un total de 1.553 minutos en cancha durante 28 juegos, en los que registra siete goles y tres asistencias.