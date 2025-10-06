Jaime García terminó con una gran sonrisa, una charla junto a todo Huachipato el paso a la final de la Copa Chile y en cierta medida, usó el modo de Nicolás Córdova para explicar una sustitución. De una forma mucho más amable que el DT de la selección chilena que juega el Mundial Sub 20, por supuesto.

El entrenador del Huachi explicó a qué se debió la salida de su gran regalón: Nicolás Vargas, quien en el descanso le dejó su puesto en la cancha al mediocampista uruguayo Santiago Silva. En el gol que abrió la cuenta, el “44” que García dirigió en Ñublense cometió un error grosero.

Intentó jugar la pelota por el medio del campo. Pero la pelota del Nico le cayó a Eduardo Vargas, quien definió con justeza para vencer al uruguayo Rodrigo Odriozola, a la postre el héroe de la tarde. “Yo no saco un jugador ni mando al frente”, introdujo el DT, quien había tenido al rancagüino en Ñublense.

Nicolás Vargas fue reemplazado en el descanso en Huachipato. (MARCO VAZQUEZ/Photosport).

“Sentí que le debía dar un poco más de movilidad al medio. Ni un jugador va a querer cometer un error. Con este tipo de jugadores dejas un error y te marcan. A lo mejor en otras circunstancias no. Creo que no hay castigo. Yo no soy así, nunca he sido ni lo seré”, expuso el entrenador, quien llegó al estadio CAP desde Santiago Wanderers.

García añadió más a sus argumentos. “Sentí que era minuto que entrara Santi. Cómo uno lee el partido y lo leen ustedes es absolutamente distinto. A veces ustedes lo leen muy bien. Nosotros lo leemos distinto”, aseguró el oriundo de Cartagena. Una manera mucho más dócil de marcar distancia con la prensa que la mostrada por el DT de la Roja mundialista, que clasificó a los octavos de final… ¡gracias a las tarjetas amarillas!

Nicolás Córdova ha recibido muchas críticas por sus formas comunicacionales en el Mundial Sub 20. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Jaime García dijo lo mismo que intentó decir Nicolás Córdova de una manera más concisa y todo fue para marcar la diferencia entre una manera de ver el partido, pues el DT de Huachipato ordenó la sustitución de Nicolás Vargas, quien había sido gran responsable del tanto itálico.

“Creía que debía darle un poco de velocidad en el mediocampo. Yo siempre digo: trato de invitar a los jugadores a que cometan errores, es la única forma de que crezcan”, fue la lección de vida que entregó el adiestrador, quien también tuvo pasos por Deportes La Serena y Santiago Morning.

Jaime García tuvo una jornada para enmarcar en Huachipato tras eliminar al Audax. (Marco Vazquezs/Photosport).

Pero también hay que determinar correctamente los contextos. “Ahora, tienen que elegir dónde, cómo y cuándo. Pero yo no hago cambios porque dan mal un pase o se mandan… hago cambios porque necesito que el equipo sume otras cosas”, sentenció Jaime García, quien de todas maneras está muy orgulloso de haber alcanzado el boleto a la final con Huachipato, que espera rival entre Deportes Limache y Deportes La Serena.

