Huachipato dio vuelta una durísima llave ante Audax Italianoy clasificó a la gran final de la Copa Chile. Los Acereros se ilusionan con dar una nueva vuelta olímpica.

En la ida jugada en La Florida, los Itálicos se habían impuesto por la mínima, por lo que confiaban con avanzar en Talcahuano, pero los dirigidos por Jaime García tuvieron el temple suficiente para dar vuelta la serie y regalar uno de los mejores partidos del año.

Partidazo en Talcahuano

El partido comenzó favorable para Audax Italiano, ya que a los 12 minutos Eduardo Vargas aprovechó un grueso error de Nicolás Vargas, quien le dejó el balón en bandeja a Turboman para que este abriera la cuenta y pusiera el 1-0.

Claro que Huachipato no bajó los brazos y de la mano de inspiradísimo Lionel Altamirano, logró dar vuelta el marcador. Primero a los 26‘, el goleador sacó un furioso derechazo desde fuera del área para poner el 1-1. Luego en el 39′, de palomita, convirtió el 2-1. Así se fueron al descanso.

En la segunda parte, Luis Riveros tuvo el empate, pero Rodrigo Odriozola estuvo notable para evitar el gol. Minutos después, en el 51′, Renzo Malanca de cabeza puso el 3-1 y también la ventaja en el global que les daba a los Acereros el paso a la final.

Parecía que los dirigidos por Jaime García se iban a la definición por la Copa Chile, pero en este partidazo todavía habían emociones guardadas y en el 79′, Leonardo Valencia de penal puso el 3-2 y la igualdad en el marcador global. Parecían que se iban a definición desde la pena máxima, pero no.

En el 89′, Jimmy Martínez se avivó en un tiro libre rápido, encontró a Maximiliano Gutiérrez solo y este sacó un lindo remate para poner el 4-2 de Huachipato ¿Terminó ahí? No, increíble pero no.

En el 95′ Eduardo Vargas fue derribado en el área y hubo otro penal apara Audax. Leonardo Valencia se hizo cargo del balón nuevamente, pero Rodrigo Odriozola le contuvo el remate. El partido terminó tras esto y Huachipato se metió en la final de la Copa Chile. Esperan al ganador entre La Serena y Limache. El Tomate Mecánico ganó la ida por 2-0.