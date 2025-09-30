Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Chile

“Fue culpa mía”: Marcelo Barticciotto recuerda la peor derrota que sufrió en Colo Colo

El histórico jugador de los albos hizo mención al duelo en el que perdió por penales por Copa Chile ante el modesto Ovalle.

Por Felipe Pavez Farías

Barti lamentó aquella derrota por Copa Chile del 2009
© CapturaBarti lamentó aquella derrota por Copa Chile del 2009

Hay partidos que no se olvidan, y eso lo sabe bien Marcelo Pablo Barticciotto. El histórico jugador de Colo Colo fue protagonista de uno de los capítulos más importantes al ganar la Copa Libertadores en 1991. 

Pero también la historia del “7” de los albos guarda un episodio que hasta el día de hoy lo condena. Esto trata de la peor derrota que sufrió en el Cacique y que justamente lo tuvo como entrenador de los albos. 

Eliminó a Colo Colo desde Tercera División: Popular equipo vuelve al fútbol chileno tras 10 años borrado

ver también

Eliminó a Colo Colo desde Tercera División: Popular equipo vuelve al fútbol chileno tras 10 años borrado

Así lo confesó en Radio Cooperativa ya que recordaron las derrotas al estilo “David contra Goliat”, en mención al encuentro del Real Madrid frente a Kairat Almaty y que terminó 5-0 a favor de los merengues.

Es una pregunta mala leche”, lanzó de entrada el ex adiestrador, ya que de inmediato los seguidores de la emisora hicieron mención al duelo entre Colo Colo y Deportes Ovalle en 2009 por Copa Chile. 

Son muy malos… ¿quién era ese técnico? No me acuerdo”, bromeó de inmediato Barti tratando de pasar desapercibido en aquella eliminación que se registró en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y por penales. 

La peor derrota de Barticciotto en Colo Colo

Pero tras ello, Marcelo Barticciotto recordó la peor derrota que sufrió en Colo Colo. Lo que ahora tuvo como referencia a su paso por la banca del Cacique.

Publicidad
Leyenda de Colo Colo pone sus fichas en Eduardo Villanueva: “Va bien encaminado”

ver también

Leyenda de Colo Colo pone sus fichas en Eduardo Villanueva: “Va bien encaminado”

Me dejaron afuera. Empatamos 2-2 y luego lo perdimos en penales. Lo jugamos con un equipo mixto… ya estoy poniendo excusas. Fue a partido único y en cancha neutral”, recordó de entrada el Barti en Radio Cooperativa.

Fue un partido fatídico. Ese día el camarín estaba muy golpeado. Golpeó fuerte la derrota. Al siguiente partido teníamos la obligación de ganar, y luego la obligación de ser campeón. Lo logramos. Pero ese día los rivales se jugaron la final del mundo, y nosotros erramos todo”, complementó sobre el partido en el que por penales Ovalle los dejó fuera de la definición ante Concepción. 

Ese partido fue culpa mía”, sentenció Barticciotto al poner un equipo alternativa y al recordar aquella fatídica jornada. La que aún guarda registro en Youtube y que suma miles de visitas en la plataforma. 

Publicidad
Lee también
Para hacer historia: Los próximos partidos del líder Coquimbo Unido
Campeonato Nacional

Para hacer historia: Los próximos partidos del líder Coquimbo Unido

Carcuro escoge al jugador que le pelea el puesto como el mejor Don Elías
Chile

Carcuro escoge al jugador que le pelea el puesto como el mejor Don Elías

Para no perder terreno: el esfuerzo extra de Correa y Saldivia en Colo Colo
Colo Colo

Para no perder terreno: el esfuerzo extra de Correa y Saldivia en Colo Colo

Fracasó en la Premier y renace junto a Alexis Sánchez: "Saber portugués..."
Alexis Sánchez

Fracasó en la Premier y renace junto a Alexis Sánchez: "Saber portugués..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo