“Fue culpa mía”: Marcelo Barticciotto recuerda la peor derrota que sufrió en Colo Colo

Hay partidos que no se olvidan, y eso lo sabe bien Marcelo Pablo Barticciotto. El histórico jugador de Colo Colo fue protagonista de uno de los capítulos más importantes al ganar la Copa Libertadores en 1991.

Pero también la historia del “7” de los albos guarda un episodio que hasta el día de hoy lo condena. Esto trata de la peor derrota que sufrió en el Cacique y que justamente lo tuvo como entrenador de los albos.

Así lo confesó en Radio Cooperativa ya que recordaron las derrotas al estilo “David contra Goliat”, en mención al encuentro del Real Madrid frente a Kairat Almaty y que terminó 5-0 a favor de los merengues.

“Es una pregunta mala leche”, lanzó de entrada el ex adiestrador, ya que de inmediato los seguidores de la emisora hicieron mención al duelo entre Colo Colo y Deportes Ovalle en 2009 por Copa Chile.

“Son muy malos… ¿quién era ese técnico? No me acuerdo”, bromeó de inmediato Barti tratando de pasar desapercibido en aquella eliminación que se registró en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y por penales.

La peor derrota de Barticciotto en Colo Colo

Pero tras ello, Marcelo Barticciotto recordó la peor derrota que sufrió en Colo Colo. Lo que ahora tuvo como referencia a su paso por la banca del Cacique.

“Me dejaron afuera. Empatamos 2-2 y luego lo perdimos en penales. Lo jugamos con un equipo mixto… ya estoy poniendo excusas. Fue a partido único y en cancha neutral”, recordó de entrada el Barti en Radio Cooperativa.

“Fue un partido fatídico. Ese día el camarín estaba muy golpeado. Golpeó fuerte la derrota. Al siguiente partido teníamos la obligación de ganar, y luego la obligación de ser campeón. Lo logramos. Pero ese día los rivales se jugaron la final del mundo, y nosotros erramos todo”, complementó sobre el partido en el que por penales Ovalle los dejó fuera de la definición ante Concepción.

“Ese partido fue culpa mía”, sentenció Barticciotto al poner un equipo alternativa y al recordar aquella fatídica jornada. La que aún guarda registro en Youtube y que suma miles de visitas en la plataforma.

