Colo Colo

Leyenda de Colo Colo pone sus fichas en Eduardo Villanueva: “Va bien encaminado”

Los primeros minutos del joven golero albo fueron analizados en detalle por una leyenda que, incluso, le garantiza un buen futuro si forma su carácter.

Por Miguel Gutiérrez

El debut de Eduardo Villanueva en el arco de Colo Colo dejó muchas sensaciones positivas entre los hinchas.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl debut de Eduardo Villanueva en el arco de Colo Colo dejó muchas sensaciones positivas entre los hinchas.

La última victoria de Colo Colo ante Deportes Iquique dejó bunas sensaciones en los hinchas albos, como también de un debut en particular, el de Eduardo Villanueva.

El joven golero albo ya había sumado minutos en los amistosos ante Real Valladolid, pero fue ante los Dragones Celestes que sumó por primera vez de manera profesional.

Con 20 años reemplazó a Fernando de Paul en el cotejo en el Estadio Monumental, tuvo su primera prueba en un penal que termina fallando Edson Puch, y luego mantuvo el arco en cero.

Leyenda de Colo Colo pone sus fichas en Eduardo Villanueva

Tantas buenas sensaciones dejó el debut del nobel golero en Colo Colo que un histórico que supo ser campeón, y transformarse en leyenda, pone todas sus fichas.

Óscar Wirth, otrora seleccionado nacional y finalista de Copa Libertadores, conversó con RedGol y analizó el debut de Eduardo Villanueva en el pasado partido ante Deportes Iquique.

“No hay duda alguna que la manera de crecer es compitiendo. Cuando te toca aunque sea un resultado abultado hasta es mejor para tener tranquilidad para desenvolverte y que, aunque se equivoque, no influya en el resultado final”, comentó Wirth a nuestro portal.

Eduardo Villanueva sumó minutos y una leyenda de Colo Colo apuesta por la continuidad. Foto: Photosport.

Luego, detalla que de lo que ha visto, tiene buen futuro. “Yo que lo he visto, diría que va bien encaminado. Lo que falta es que perdure en el tiempo, que no sea relacionado a un debut nomás”, expresó la leyenda alba.

En ese sentido, “cuando uno forma parte del primer equipo tiene que vestirse de hombre grande aunque tengas 17 años. Las responsabilidades obligan a responder cuando el equipo contrario te exija. Es la única manera de abrirse paso, trabajando bien y jugando mejor”, cierra en charla con nuestro sitio.

¿Qué viene para Colo Colo?

Mientras el fútbol chileno está en pausa por el Mundial Sub 20, Colo Colo tiene agendado un amistoso ante Unión Española en el Estadio Santa Laura, a puertas cerradas. Dicho encuentro será este miércoles 1 de octubre a las 11:00 hrs.

