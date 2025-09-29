Luego del debut liguero de Eduardo Villanueva en Colo Colo de inmediato surgió la posibilidad de que sea él quien ataje en el duelo ante Coquimbo Unido, puntero exclusivo de la Liga de Primera. El golero de 20 años reemplazó a Fernando de Paul a falta de media hora para terminar el duelo.

Al igual que el Tuto, Villanueva mantuvo invicta su valla ante Deportes Iquique, que volvió a casa con un 4-0 en el estadio Monumental. Ni siquiera pudieron descontar los Dragones Celestes desde la pena máxima: Edson Puch le pegó un penal a lo Panenka y pegó en el travesaño. Anotó el gol, pero estaba offside.

En ese contexto, el periodista de TNT Sports Daniel Arrieta dio algunos detalles de cómo va la lesión que sacó del partido a De Paul. “Se hizo exámenes esta jornada y es una lesión muscular en la zona del gemelo. No hay parte médico”, contó en el programa Pelota Parada

Eduardo Villanueva en su ingreso al partido de Colo Colo vs Deportes Iquique. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Lo preliminar sería eso. Se descarta una lesión profunda en la zona de la rodilla, que sería más complicada”, expuso Arrieta. Eso significa que lo dicho por Fernando Ortiz apenas finalizó el partido contra los iquiqueños no era tal. El Tano dijo que el ex arquero de Universidad de Chile tenía un problema en esa zona.

Ortiz dijo que “se le trabó la rodilla y se asustó”, sobre el meta argentino nacionalizado chileno, quien llegó al país en 2010, cuando se integró al equipo juvenil de San Luis de Quillota. De todas formas, el receso mundialero le hace un gran favor a Fernando de Paul.

Colo Colo espera recuperar a De Paul y Villanueva será suplente vs Coquimbo Unido

Eduardo Villanueva dejó buen sabor en el cuerpo técnico de Fernando Ortiz por su estreno en la Liga de Primera por Colo Colo, aunque seguramente deberá estar en el banco de suplentes para el duelo frente a Coquimbo Unido. Esto porque De Paul estará pleno.

“De Paul seguramente en el partido ante Coquimbo el 19 de octubre”, anticipó Arrieta, sobre esa visita al estadio Francisco Sánchez Rumoroso para la que todavía quedan varios días de trabajo. Un motivo de confianza para Ortiz, sobre todo tras la contundente victoria en Macul.

Fernando de Paul salió lesionado ante Deportes Iquique. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Así las cosas, Villanueva apunta a ser reserva una vez más, pero el fútbol profesional ya le dio una muestra de que los hechos fortuitos a veces cambian partidos. E incluso carreras. El melipillano, por ahora, sigue adelante con esa lucha por el puesto en Pedrero.