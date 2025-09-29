Colo Colo volvió al triunfo en el cierre de la fecha 23 de la Liga de Primera ante Deportes Iquique. El Cacique de Fernando Ortiz superó a los Dragones Celestes por 4-0 en el Estadio Monumental.

Si bien aún sigue lejos de la zona de Copa Sudamericana, en Macul le prenden velas a Audax Italiano para que pueda ganar la Copa Chile y así corra la lista que los pueda favorecer.

Sin embargo, esa es una parte de la preocupación del cuadro del argentino durante el parón del Mundial Sub 20, porque al interior del plantel no quieren perder el tiempo para entender al 100% la idea del nuevo DT que llegó a reemplazar a Jorge Almirón.

El plan B que prepara Colo Colo y no perder rodaje

Colo Colo sigue preparando el duelo ante Coquimbo Unido que se dará a la vuelta del Mundial Sub 20 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso del puerto pirata.

Fue Nicolás Ramírez quien en ESPN dio a conocer el plan que tiene el Cacique para no perder el ritmo tras la victoria ante Deportes Iquique en el partido pendiente de la Liga de Primera.

“Hoy libre, mañana regresan a los entrenamientos a la espera de otro partido amistoso”, explicó el ágil en la cadena deportiva. Y es que, por ahora, el Cacique tiene dos encuentros pactados.

“Está el con Puerto Montt el 8 de octubre, posterior a eso el 11 ante Palestino a puertas cerradas. Son los dos confirmados”, agregó el reportero, junto al plan B tras la caída del partido ante Ñublense en Chillán.

“Y a la espera de abrochar otro aquí en Santiago para llegar bien preparados al partido con Coquimbo”, finalizó Ramírez en su informe para ESPN.

El Cacique tenía programados varios amistosos que se fueron cayendo. Primero ante Cobreloa en Calama, suspendido por temas judiciales y la cercanía con el duelo ante los Dragones Celestes.

Luego, se programó otro ante Deportes Temuco, el que fue suspendido al igual que ante Ñublense de Chillán, este último por la falta de fuerzas de seguridad por el Mundial Sub 20, de la sede de Talca.