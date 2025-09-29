La palabra tranquilidad es la que menos ha conocido Colo Colo durante la presente temporada. Y dentro de varias disputas, hay una de ellas encabezada por la concesionaria del club, Blanco y Negro.

Durante el 2025 uno de los temas que tiene de la cabeza a los regentes del cuadro albo es el tema de los Estados Financieros. Desde abril, hasta la fecha, es otro de los puntos de un triste año.

Los cuestionamientos están puestos contra Aníbal Mosa por el rechazo al balance presentado, por los montos incluidos en la misma por el contrato con la productora DG Medios por el uso del Estadio Monumental.

El nuevo round que viene en Colo Colo y Aníbal Mosa

El escenario más probable era que el empresario de origen sirio quedara inhabilitado del directorio albo, pero la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) puntualizó que esto se debe solucionar antes de diciembre.

Por esa razón, y según da cuenta DaleAlbo, la sociedad anónima convocó a una nueva Junta de Accionistas para el viernes 10 de octubre, a las 10:00 hrs, tanto vía online como presencial.

Un nuevo round que viene para Aníbal Mosa ya que se debe volver a someter a votación dichos Estados Financieros de Colo Colo que han provocado una controversia más al centenario.

Aníbal Mosa está por vivir un nuevo round en Colo Colo, y en especial dentro de Blanco y Negro. Foto: Photosport.

El mencionado portal detalla que el rechazo a dichos escritos no pueden ser los mismos, es decir, por el contrato con la productora. “Así, si se quieren cuestionar, el bloque opositor deberá encontrar alguna otra falencia para poder objetarlos”, menciona el medio partidario.

De rechazarse, una vez más, se someterá a nuevas votaciones hasta que los accionistas lleguen a un acuerdo y sea votado por mayoría absoluta, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la CMF a la concesionaria.

