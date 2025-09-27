Las fuertes diferencias que existen dentro de Blanco y Negro alcanzaron un punto crítico esta semana cuando, en plena reunión del directorio, Ángel Maulén, representante del Bloque Vial, pidió la renuncia inmediata de Aníbal Mosa a la presidencia del club.

“Colo Colo está en una crisis, no se puede seguir así; debe haber un remezón. Por eso pedí la renuncia de Aníbal Mosa y Eduardo Loyola“, dijo el director, quien agregó que “también surgió la idea de que nos fuéramos todos y yo estoy de acuerdo con eso“.

Ahora, Mosa sacó la voz respecto a esta nueva polémica. Tras el triunfo de Colo Colo sobre Deportes Iquique, el presidente de Blanco y Negro manifestó: “Nunca me hubiera esperado que un integrante de la mesa pidiera la renuncia 48 horas antes de un partido. Lo encuentro de una irresponsabilidad tremenda“.

“Lo que hay que hacer es unirse, trabajar en conjunto. Tenemos que sacar adelante la pega entre todos. No sé si ese es el camino, no corresponde. Aparte que los argumentos que se dieron para pedir la renuncia son de una bajeza tremenda, porque involucrar a los niños fallecidos lo único que hace es revivir un dolor muy grande que tenemos los colocolinos”, agregó.

“Desde el primer minuto en que nosotros volvimos a la presidencia hemos tenido una contra feroz, con argumentaciones baratas, que no tienen nada que ver con la realidad. Hay un problema personal de un grupo de personas conmigo“, complementó Aníbal Mosa.

Además, el presidente cuestionó a sus opositores dentro de Blanco y Negro por no asistir al partido contra Deportes Iquique. “No los vi en el estadio. No sé por qué no vienen, no vinieron a las actividades que hizo el club para el 18 de septiembre, no estuvieron para la Supercopa“, reprochó.

“Es mala leche lo que están llevando a cabo. Les pediría que coloquen a Colo Colo por delante, Colo Colo es lo más importante. Las dificultades las están colocando ellos y ya es momento de que paren”, concluyó.