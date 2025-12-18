Un día importante será este viernes para Colo Colo, porque se reúne el directorio de Blanco y Negro para empezar a conformar el plantel de cara a la temporada 2026.

Los directivos colocolinos tienen mucho para debatir. Por ejemplo, deben decidir qué harán con los jugadores que tienen contrato y no están considerados por el DT Fernando Ortiz para 2026 y empezar a definir los refuerzos.

Los fichajes serán un ítem fundamental, donde quien llevará la batuta en la materia es el gerente deportivo de ByN, Daniel Morón, quien ya está negociando con varios jugadores.

Bruno Cabrera llega a acuerdo con Colo Colo

Uno de los jugadores que está en los planes de Colo Colo para 2026 es Bruno Cabrera, pilar en la defensa del campeón Coquimbo Unido.

El argentino, según dio a conocer Christopher Brandt en ESPN, tiene un total acuerdo con el Cacique, aunque falta la negociación con el elenco Pirata.

Bruno Cabrera se acerca a Colo Colo. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

El 50% del pase de Cabrera pertenece al jugador y con ello ya hay un trato cerrado, pero falta saber qué pasará con el resto de la carta del jugador, que pertenece a Coquimbo. Los campeones piden 600 mil dólares para dejarlo salir.

Ahora el jugador tiene que llegar a un acuerdo con los coquimbanos, pero no sería raro que Colo Colo le pegue a los monarcas lo que piden y que el porcentaje del pase que pertenece a Cabrera sea abonado en su sueldo.

