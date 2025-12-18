Colo Colo ya trabaja en la llegada de refuerzos para la temporada 2026. Matías Fernández sería el primer confirmado en el mercado de fichajes de los albos, mientras se conocen otros posibles arribos.

En las últimas horas, el central paraguayo Junior Barreto confirmó que está en negociaciones con el Cacique. El futbolista de 27 años milita en Olimpia y puede llegar al Monumental a través de un préstamo.

En Radio ADN, tanto Barreto como su representante confirmaron el interés de Colo Colo. Ambos dejaron claro que el futbolista está muy entusiasmado con esta opción y dar un paso importante en su carrera.

“Hoy justo me llamó mi representante y me comentó sobre lo de Colo Colo. Acá todos sabemos que Colo Colo es uno de los equipos más grandes de Chile y, si se da, estaré muy contento”, señaló Barreto.

Junior Barreto, hoy en Olimpia, es uno de los refuerzos que busca el Cacique | Getty Images

ver también Un defensa y un delantero: Los dos extranjeros acercados a Colo Colo como refuerzos en este mercado de fichajes

“Junior Barreto está con muchas ganas de ir a Colo Colo”

“El jugador está con muchas ganas de ir, sería un paso importante en su carrera. Él está acostumbrado a clubes grandes: Olimpia es uno de los grandes de América y del mundo, y está habituado a jugar torneos internacionales”, señaló Freddy Soto, representante de jugador.

Publicidad

Publicidad

“Creo que se va a adaptar muy rápido; es un jugador con muy buena técnica y no creo que le pese la camiseta, porque iría de un grande a otro”, sumó.

“Me encantaría que fuera a Chile. Si llega con una opción de compra, Colo Colo terminaría comprándolo, porque vence contrato el próximo año y se está evaluando un préstamo con opción de compra”, cerró el agente.