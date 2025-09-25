Otra vez fue por cortesía de Blanco y Negro el conflicto que sacudió la interna de Colo Colo. En la reunión ordinaria de accionistas, el bloque opositor exigió la renuncia de Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria. También querían la salida del vicepresidente, Eduardo Loyola.

Precisamente al abogado fue quien atendió la llamada de RedGol para dejar parte de su sentir respecto a lo ocurrido. “Habla muy mal de ellos”, dijo de esta exigencia que puso Ángel Maulén en representación al sector conocido como el Bloque Vial, que cuenta con cuatro directores.

Los otros tres (Carlos Cortés, Alfredo Stöhwing y Diego González) no asistieron. “Ellos tienen que dar esa explicación. No logro entender su conducta, qué quiere que le diga”, manifestó Loyola ante nuestro querido Paulo Flores. Quiso aludir a la fuerte acusación que hizo Maulén.

Aseguró que los timoneles de Blanco y Negro eran los responsables de la muerte de los dos hinchas aquel 10 de abril, que terminó con un partido vs Fortaleza cancelado en la Copa Libertadores. Y que significó el inicio del tristísimo centenario que vivió la institución.

“Todo el mundo sabe que hay una investigación en los tribunales y que los responsables son policías. No quiero darles tribuna. Está muy fresco lo de ayer. No sé si haremos una declaración, pero fue muy grave”, apuntó Eduardo Loyola sobre lo que se sabe del fatal atropello registrado fuera del estadio Monumental.

Vicepresidente de Blanco y Negro se defiende tras nuevo conflicto en Colo Colo

Eduardo Loyola quiso evidenciar cómo ocurrió el conflicto interno que algo remeció a Colo Colo esta semana. El subsecretario del Trabajo en el gobierno de Patricio Aylwin fue tajante para negar la acusación que provino del bloque opositor de Blanco y Negro.

“Imputarnos responsbilidades personales y políticas en la muerte de esos dos jóvenes hinchas colocolinos es una cuestión intolerable”, dijo con mucho énfasis en una declaración que seguramente no marca el final de este capítulo en Pedrero.

En el plano netamente futbolístico, Fernando Ortiz trabaja con el equipo para volver a la acción en la Liga de Primera, donde jugará un partido pendiente contra Deportes Iquique por la fecha 23. Aquel juego será este viernes 26 de septiembre a las 19 horas en el estadio Monumental.

