Arturo Vidal no lo ha pasado nada de bien esta temporada, pero pese a las críticas, intenta aportar desde donde le toque. El King ha sido uno de los jugadores más criticados de Colo Colo por su rendimiento, aunque no todos ven cosas negativas.

En sus primeros días al mando del Cacique, Fernando Ortiz parecía tomar una drástica medida con el volante al dejarlo en la banca en su estreno. Sin embargo, pese a que comenzó sentado la Supercopa ante la U de Chile, hace lo posible por convencerlo y se gana el respeto del DT.

Así por lo menos lo dieron a conocer en las últimas horas, donde revelaron que el argentino ha destacado al bicampeón de América. Esto, gracias a la forma en la que lo ha visto en los entrenamientos, muy por encima del resto de sus compañeros.

Arturo Vidal se gana a Fernando Ortiz por su actitud en Colo Colo

A pesar de que comienza remando desde atrás, Arturo Vidal igual se las arregla para ganarse los aplausos de Fernando Ortiz. El King no la tiene fácil en la lucha por una camiseta de titular ante su bajón esta temporada, por lo que dobla esfuerzos para tener una opción.

Arturo Vidal se gana el respeto de Fernando Ortiz con su actitud en el camarín de Colo Colo. Foto: Photosport.

Además de volver a trabajar en su gimnasio personal, el volante ha sido alabado por el propio entrenador albo. Así lo dio a conocer el periodista Edson Figueroa, quien destapó lo ocurrido en el Estadio Monumental.

Según explicó el reportero en DaleAlbo AM, Fernando Ortiz puso de ejemplo a Vidal por sus ganas. “El otro día me decían que el técnico había destacado mucho la actitud de entrenamiento de Arturo“.

En esa misma línea, el Tano no escondió su sorpresa al ver que un jugador experimentado y que podría estar pensando en los últimos años se esfuerza más que el resto por jugar. “Eso me lo mencionaron, que le llamaba la atención“.

Para el duelo pendiente ante Deportes Iquique el volante tendrá la gran chance de ser titular. La suspensión de Esteban Pavez le deja servido el puesto en el mediocampo, siendo el hombre de corte y no el 10 con el que se ha improvisado en el último tiempo.

Arturo Vidal se gana el respeto de Fernando Ortiz en Colo Colo a punta de esfuerzo. El King no quiere terminar el año del centenario con un fracaso y hará lo posible por ayudar al Cacique a asegurar una copa internacional.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Previo al partido con Deportes Iquique, Arturo Vidal ha logrado disputar 22 partidos oficiales en total con Colo Colo esta temporada. En ellos ha aportado con 2 goles y 1 asistencia en los 1.492 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Arturo Vidal entrena para ser titular en Colo Colo en el partido pendiente ante Deportes Iquique. El Cacique choca con los Dragones Celestes este viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

