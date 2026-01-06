Colo Colo vive una semana muy importante en el mercado de fichajes. Este miércoles 7 de enero se reúne el directorio de Blanco y Negro, y se sellarían las salidas de Vicente Pizarro, Alan Saldivia y Salomón Rodríguez.

Estos tres nombres se sumarán a las partidas de Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Manley Clerveaux y Brayan Cortés, y es probable que la lista no se detenga ahí.

Considerando todo esto, y que hasta ahora solo se han sumado Matías Fernández y Joaquín Sosa, en el Cacique piensan en más incorporaciones. El reloj corre, porque la pretemporada ya comenzó y pronto el equipo viajará a Uruguay para jugar sus primeros partidos del año.

En ese sentido, el periodista Christopher Brandt confirmó que Fernando Ortiz sigue pidiendo un arquero en este mercado.

Fernando Ortiz pide un arquero en Colo Colo

Con la salida de Brayan Cortés a Argentinos Juniors, el arco de Colo Colo debería ser custodiado por Fernando de Paul, con Eduardo Villanueva como segunda opción, en 2026. Sin embargo, Fernando Ortiz quiere sumar otra variante.

Habrá que ver si este miércoles hay novedades sobre algún nombre que maneje el directorio de Blanco y Negro. Cabe recordar que los albos viajarán el 14 de enero a Uruguay para jugar la Serie Río de La Plata, donde enfrentarán a Olimpia (jueves 15), Alianza Lima (domingo 18) y Peñarol (miércoles 21).