Colo Colo ya no tiene más margen de error y espera sumar tres puntos de oro antes del receso de la Liga de Primera. El Cacique se pone al día en el torneo recibiendo a un complicado Deportes Iquique, encuentro para el que ya parece tener formación definida.
Luego de lo visto en la Supercopa ante la U, donde sumó un expulsado y bajas para el choque con los Dragones Celestes, Fernando Ortiz da un golpe a la mesa. El DT lleva tres semanas de trabajo y ha visto en acción a los jugadores, por lo que toma decisiones importantes.
Una de ellas es dejar afuera a uno de los jugadores más criticados del centenario y apostar por un retorno. Eso y hasta un cambio de esquema serán parte de lo que presente el Cacique este viernes.
Colo Colo cambia de esquema y corta a un cuestionado en su formación contra Iquique
En Colo Colo no tendrán paciencia y apostarán por los jugadores que han rendido cuando se les ha necesitado. Fernando Ortiz sacude al Cacique y prepara una formación con importantes novedades, con nuevo esquema de 4-4-2 y cuatro cambios a lo visto en la Supercopa, según informó el periodista Nicolás Ramírez en ESPN.
Salomón Rodríguez es el gran perjudicado en la formación de Colo Colo. Foto: Photosport.
En la portería, el Eterno Campeón no moverá lo que viene haciendo y mantendrá a Fernando De Paul. El Tuto se vio bien ante la U y, más allá de los goles, le dio seguridad al DT albo.
En la defensa está la primera novedad en Colo Colo. La expulsión de Sebastián Vegas en la Supercopa obliga a Fernando Ortiz a mover el tablero, dándole su respaldo a Emiliano Amor para la línea de cuatro que completan Mauricio Isla, Jonathan Villagra y Erick Wiemberg.
ver también
“Le llamaba la atención”: la razón por la que Fernando Ortiz destaca a Arturo Vidal en Colo Colo
En el mediocampo, el Cacique no podrá contar con Esteban Pavez. Ante esto, el DT apuesta por el retorno de Arturo Vidal para acompañar a Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino.
Finalmente está el ataque, donde Javier Correa no logró recuperarse y será baja. Si bien se especuló con Salomón Rodríguez, Fernando Ortiz lo saca y le da su lugar a Marcos Bolados para ir junto a Lucas Cepeda a buscar los goles del triunfo.
De esta forma, Colo Colo ya tiene prácticamente definida su formación contra Deportes Iquique. Esta será con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en la defensa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; y Claudio Aquino en el mediocampo; Marcos Bolados y Lucas Cepeda en la delantera.
¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Deportes Iquique?
Colo Colo ya tiene formación definida para lo que será su partido pendiente ante Deportes Iquique. El Cacique recibe a los Dragones Celestes en el Estadio Monumental este viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas.
ver también
¿Cuántos faltan? Colo Colo destapa toda la verdad sobre la compra del pase de Salomón Rodríguez