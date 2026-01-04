Como si todos los problemas que hubo el año pasado no fueran suficientes, en Colo Colo pueden volver a repetir los mismos errores que le costaron muy caro en su centenario. El Cacique puede sufrir una baja inesperada en el inicio de su pretemporada por un jugador que se declara en rebeldía.

Algunas de las figuras del Eterno Campeón están siendo tentadas con partir al extranjero, pero en Blanco y Negro se han plantado firmes en recibir ofertas a la altura y así no regalar a nadie. Esto ya les trajo problemas el 2025 con Maximiliano Falcón y ahora la historia se puede revivir con otro uruguayo: Alan Saldivia.

El zaguero está siendo seguido por Vasco da Gama desde hace varios meses, pero la respuesta que han recibido no ha sido la esperada. Es por ello que luego del último portazo que le dio el Cacique al elenco brasileño, el zaguero amenaza con generar un nuevo terremoto interno con tal de irse a la fuerza.

Alan Saldivia dispuesto a rebelarse contra Colo Colo para que lo dejen partir

La situación entre Colo Colo y Alan Saldivia parece haber llegado a un punto crítico. Desde hace meses que el defensor quiere que lo dejen partir a Vasco da Gama de Brasil, pero las ofertas que han llegado no han dejado conforme al Cacique.

Alan Saldivia piensa declararse en rebeldía en Colo Colo para que lo dejen irse.

Según reveló Radio ADN, el cuadro brasileño realizó una nueva propuesta luego del portazo de hace unos días y subió la vara. Con 1.1 millones de dólares por el 50% de su pase, parecía que ahora sí se lo llevarían, pero otra vez los dejaron con las ganas por decisión del propio Aníbal Mosa, quien “volvió a modificar los términos”.

Esto no le gustó nada a Alan Saldivia, quien pese a haber dicho presente en los exámenes médicos, ahora medita entrar en rebeldía. De hecho, el citado medio remarca que este lunes no llegaría al primer entrenamiento en el Estadio Monumental.

Episodios como este no son nuevos y ya el año pasado se vivió con Maximiliano Falcón. El Peluca hizo todo para que lo dejaran irse al Inter Miami, dejando tirado al plantel en plena pretemporada para forzar su adiós, algo que ahora su compatriota tratará de imitar.

Cabe recodar que Aníbal Mosa está tratando de concretar la venta y no un nuevo préstamo del defensor. Es este el punto por el que las cosas no han llegado a buen puerto y hoy instalan tensión en un equipo que lo que menos necesita son más problemas.

Alan Saldivia puede provocar un nuevo terremoto en Colo Colo. El Cacique comenzará con polémica su pretemporada 2026, donde podría verse obligado una vez más a apagar un incendio por presión de sus propios jugadores.

¿Cuáles son los números de Alan Saldivia en Colo Colo?

Alan Saldivia busca salir de Colo Colo en 2026 luego de haber disputado un total de 95 partidos oficiales. En ellos no tuvo goles, aportó con 3 asistencias y alcanzó los 7.977 minutos dentro de la cancha.