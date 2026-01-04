Colo Colo dio inicio a su pretemporada 2026 con importantes novedades. El Cacique se prepara para borrar un centenario para el olvido y lo hará no sólo con caras nuevas, sino que también con cambios de dorsales.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz comenzó los trabajos para la campaña que viene y lo hizo con noticias que sorprendieron a los hinchas. Y es que además de salidas y refuerzos, habrá modificaciones en los números de camisetas.

Así por lo menos quedó en evidencia en las imágenes que compartió el Eterno Campeón de lo ocurrido la tarde del sábado en la Clínica Meds. Ahí se pudo ver los primeros cambios, con algunas sorpresas y herederos de otros que dijeron adiós.

Importantes cambios de dorsales en Colo Colo para el 2026

La pretemporada 2026 de Colo Colo comenzó y los hinchas reciben las primeras sorpresas del año. Varios jugadores del Cacique cambiarán de números para el año que arranca y así tratar de darle un giro a un 2025 que fue terrible.

Claudio Aquino dejará la 10 de Colo Colo para tomar una camiseta que estaba con otro jugador. Foto: Photosport.

La primera gran novedad en cuanto a dorsales está con Claudio Aquino. El 10 se olvida del número con el que jugó su primer año en el Eterno Campeón y ahora utilizará nada menos que el 22, el que estaba en manos de Mauricio Isla y con el que brilló en 2024 con Vélez Sarsfield..

Pero el argentino no es el único, ya que Tomás Alarcón también tendrá un cambio de dorsal. El volante se adueña de la 6 que dejó vacante Sebastián Vegas y deja atrás su era con la 25 en la espalda.

Los nuevos refuerzos no se quedan atrás y ya tienen definido los números que utilizarán en el Colo Colo del 2026. Joaquín Sosa heredó la 15 que era de Emiliano Amor para mantenerlo en la defensa del Cacique.

Cristián Zavala, que regresó al club luego de ser campeón con Coquimbo Unido, le da un giro a las cosas. Después de año usando la 14, apuesta por una nueva era con el dorsal 27.

Finalmente está Matías Fernández Cordero, al que los hinchas le han pedido con fuerza utilizar la 14 que reviviría el mítico “Fernández 14” que ilusionara a todos en 2006 con Matigol. Si bien el club hizo todo para evitar revelarlo, el cambio del ex Pirata deja en evidencia que se lo cederá.

Colo Colo renueva su plantilla con cambios de dorsales con los que apuesta a recuperar a algunas figuras. El Cacique no quiere tener otro año como el 2025 y le da la confianza a sus jugadores para que utilicen algo que les devuelva la confianza que no tuvieron el año pasado.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo comienza su pretemporada 2026 con la mira puesta en su primer partido, el que será en la Serie Río de La Plata. El próximo jueves 15 de enero desde las 21:00 horas el Cacique se verá las caras con Olimpia en un amistoso de preparación.

