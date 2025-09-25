Es tendencia:
Colo Colo

Ex DT de Colo Colo es catastrófico tras nuevo lío que remece el Monumental: “Estamos hundiéndonos…”

Blanco y Negro vive un nuevo problema de proporciones, con el presidente del directorio, Aníbal Mosa, como protagonista.

Por Carlos Silva Rojas

Aníbal Mosa otra vez está en problemas.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTAníbal Mosa otra vez está en problemas.

Un nuevo problema extradeportivo enfrente Colo Colo, ahora a un día de jugar un partido clave ante Deportes Iquique en duelo pendiente por la Liga de Primera.

El Bloque Vial-Ruiz Tagle, mediante su títere Ángel Maulén, pidió la salida inmediata de Aníbal Mosa y Eduardo Loyola del directorio de Blanco y Negro.

El bando opositor al presidente de la concesionaria quiere que el empresario sirio junto a su mano derecha abandonen la mesa directiva, debido a que acusan de mala gestión durante 2025.

No hay paz en Colo Colo: Bloque Vial exige la renuncia de Aníbal Mosa en Blanco y Negro

No hay paz en Colo Colo: Bloque Vial exige la renuncia de Aníbal Mosa en Blanco y Negro

Ex DT de Colo Colo analiza la nueva crisis de Colo Colo

La situación viene a tensar a Colo Colo justo antes de un partido clave que debe ganar para seguir luchando por una clasificación a torneos internacional, hecho que analiza el ex DT albo Gualberto Jara.

El paraguayo analizó la situación junto a RedGol: “otro problema más. Creo que este hasta puede terminar siendo más delicado, más grave que todos los otros. Hay una disputa que no es de ahora, sino que viene de varios años entre estos dos grupos, que están peleando por el mando, por el poder”.

Aníbal Mosa otra vez es cuestionado en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Aníbal Mosa otra vez es cuestionado en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“No me esperaba esto, porque después de pasado un tiempo están recurriendo a esto. Es una lástima, sobre todo por la institución, por el club, que seguimos sumando problemas en vez de buscar soluciones a los que ya tenemos”, agregó.

Gualberto Jara es catastrófico y señaló que las disputan internas van a seguir complicando cada vez más al Cacique.

Es una pena, porque de esta forma creo que en lugar de tener la esperanza de poder deportivamente buscar o salir de esta situación y lograr algo importante otra vez para el club, estamos cada vez hundiéndonos más“, cerró.

Especialista dice lo que debe hacer Colo Colo con el “antigol” Salomón Rodríguez: “Tras ello decidir…”

Especialista dice lo que debe hacer Colo Colo con el “antigol” Salomón Rodríguez: “Tras ello decidir…”

¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido pendiente por la Liga de Primera entre Colo Colo y Deportes Iquique?

El partido entre Colo Colo y Deportes Iquique se jugará el viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas, en el estadio Monumental.

