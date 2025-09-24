Desde que está Blanco y Negro al mando de Colo Colo, junto a ello la existencia de dos bloques totalmente opuestos, liderados respectivamente por Aníbal Mosa y Leonidas Vial, respectivamente, no existe la paz dentro del cuadro más popular del país.

En la actualidad, como el empresario puertomontino es el presidente de la concesionaria, desde la oposición buscan fórmulas para que deje su cargo, la última de ellas mediante el rechazo del estado financiero de 2024, lo que finalmente cerró la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Pero si alguien creía que el Bloque Vial no tenía un plan en mente para deshacerse de Mosa, se equivocan. Hace instantes, en la reunión ordinaria de directorio, exigieron su salida inmediata de la presidencia de Colo Colo, y hasta entregaron razones.

Bloque Vial exige la salida de Mosa en Colo Colo

En la junta que se realizó en la Casa Alba, y que no contó con la presencia física de directores como Alfredo Stöhwing, Carlos Cortés y Diego González, el único representante de la oposición fue Ángel Maulén, quien arremetió contra el directivo de origen sirio.

Según describió el periodista Christopher Brandt de la cadena ESPN, el Bloque Vial exigió la renuncia inmediata tanto de Mosa como de Eduardo Loyola a la presidencia y vicepresidencia de Blanco y Negro, respectivamente.

En su descargo, Maulén los responsabiliza del mal momento deportivo que vive Colo Colo, que proyecta millonarias pérdidas para 2026, e incluso les responsabilizan de la muerte de los dos hinchas previo al duelo con Fortaleza por Copa Libertadores, en abril del presente año.

¿Qué dijo el timonel albo al respecto?

En encuentro con la prensa tras la reunión de directorio, Aníbal Mosa se refirió al incidente y se lo tomó con humor. “Nos pidieron la renuncia al vicepresidente y a mí, porque nos hacen responsables por la muerte de los dos niños que ocurrió afuera del Estadio Monumental”, partió su explicación el directivo.

“Cuatro directores afirman que la culpa es nuestra, lo cual encontramos que está fuera de lugar, no corresponde pues se comprobó que había otros responsables. Trato de ponerle paños fríos, pero de ellos me espero cualquier cosa“, finalizó el mandamás de Blanco y Negro.

