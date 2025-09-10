Han pasado cinco meses desde aquella trágica noche del 10 de abril, donde dos hinchas de Colo Colo fallecieron en las afueras del Monumental. Más tarde, el partido contra Fortaleza por la Copa Libertadores sería cancelado tras el ingreso de barristas a la cancha de Macul.

Es un hecho que marcó el centenario. “Este año a nosotros también nos pasó algo muy duro, que todavía no se hace justicia. Carabineros mataron a dos de nuestros hinchas. Ojalá se haga justicia luego“, manifestó Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, hace no mucho.

Ahora, desde el CSD Colo Colo se manifestaron. “Continuamos exigiendo justicia y reparación para las familias de Martina y Mylan, quienes llevan 5 meses esperando que se esclarezcan los hechos y se identifique a los responsables de lo ocurrido“, dijeron en una publicación.

“Honramos su memoria y mantenemos nuestra disposición con apoyo legal y psicológico a las familias, así como también a alzar la voz para que no haya más impunidad. ¡Qué su ausencia nos movilice como sociedad y seamos una sola voz exigiendo justicia!”, agregaron.

Colo Colo exige “justicia y reparación” a cinco meses de la muerte de sus hinchas

A cinco meses de la tragedia que se vivió en el Monumental, no hay condenados por los hechos. En agosto, Chilevisión emitió un reportaje en donde compartieron parte del diálogo que tuvo Carabineros en ese momento. “Se pide cooperación en Marathon con Benito Rebolledo, clave 9. El vehículo les pasó por encima”, fue lo que dijo uno de los uniformados.

En ese mismo canal, un testigo clave contó detalles de lo sucedido. “La gente se tropezó, quedó mucha gente en el piso y no fue que no se diera cuenta (el carabinero que conducía el zorrillo), porque incluso recuerdo que le hice así (levantando dos manos). Él iba a avanzar y le indiqué que parara, mucha gente le dijo lo mismo, porque había personas en el suelo”, relató.

Publicidad

Publicidad

“Vi cómo hizo el carro (moviéndose de lado a lado) cuando aplastó a la gente. Él se debe haber dado cuenta que pasó por arriba de algo“, agregó.