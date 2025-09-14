Fernando Ortiz llegó con todo a renovar a Colo Colo. El “Tano” sorprendió en su primera formación en el Cacique y para la Supercopa dejó afuera a nada menos que Arturo Vidal.

El “King” no ingresará desde el arranque y será parte de los suplentes en el Superclásico ante Universidad de Chile. Medida que dividió a los hinchas que esperan expectantes el encuentro en el Estadio Santa Laura.

ver también Se aleja de Jorge Almirón: el nuevo cambio de Fernando Ortiz en Colo Colo que impacta a hinchas

Sin embargo, está medida no estuvo ajena a ByN, y su presidente Aníbal Mosa tuvo palabras para el cambio que presenta el Cacique. Aunque el también empresario recalcó que Arturo Vidal asumió de buena manera está medida.

¿Qué pasó con Arturo Vidal?

Es que más allá de ir al banco, lo que no ocurría desde el mes de mayo, Arturo Vidal terminó aceptando la decisión de Ortiz. En su llegada a Santa Laura no realizó declaraciones ni saludó a los pocos hinchas que estaban en el recinto.

Pero ya en el calentamiento mostró la imagen que acostumbra y hasta bromeó con sus compañeros según se apreció en la transmisión de TNT Sports. Cabe consignar que en su lugar ingresarán Esteban Pavez, Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro.

ver también El as bajo la manga que tiene Colo Colo para remontar el 2026: “Hay muchos que…”

“Él sabe cuál es el momento de Colo Colo. Hoy día hay que ganar está Supercopa luego se dará vuelta la página”, enfatizó en su llegada al recinto de Independencia.

Publicidad

Publicidad

Pero tras ello, Mosa recalcó que la suplencia del Bicampeón de América es solo por designación del “Tano”. “Son decisiones técnicas, nosotros jamas nos metemos en ese tipo de decisiones. Nosotros entregamos un plantel competitivo, retuvimos a una gran mayoría. Son decisiones del técnico”, recalcó.

Tweet placeholder

La incomodidad del presidente de ByN incluso se reflejó en el poco ambiente que hay en la Supercopa y aprovechó de repasar a la ANFP. “No parece superclásico, se pudo hacer un ida y vuelta con más de 40 mil personas en cada partido. Esperemos dar vuelta la página y enfocarnos en clasificar a una copa internacional”, sentenció.

Publicidad