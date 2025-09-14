Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Supercopa

ByN respalda polémica decisión de Fernando Ortiz sobre Arturo Vidal: “Él sabe…”

Aníbal Mosa recalcó que la determinación es completamente del “Tano” quien dejó en la banca al King en la Supercopa.

Por Felipe Pavez Farías

Vidal será suplente ante la U en la Supercopa
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTVidal será suplente ante la U en la Supercopa

Fernando Ortiz llegó con todo a renovar a Colo Colo. El “Tano” sorprendió en su primera formación en el Cacique y para la Supercopa dejó afuera a nada menos que Arturo Vidal

El “King” no ingresará desde el arranque y será parte de los suplentes en el Superclásico ante Universidad de Chile. Medida que dividió a los hinchas que esperan expectantes el encuentro en el Estadio Santa Laura. 

Se aleja de Jorge Almirón: el nuevo cambio de Fernando Ortiz en Colo Colo que impacta a hinchas

ver también

Se aleja de Jorge Almirón: el nuevo cambio de Fernando Ortiz en Colo Colo que impacta a hinchas

Sin embargo, está medida no estuvo ajena a ByN, y su presidente Aníbal Mosa tuvo palabras para el cambio que presenta el Cacique. Aunque el también empresario recalcó que Arturo Vidal asumió de buena manera está medida. 

¿Qué pasó con Arturo Vidal?

Es que más allá de ir al banco, lo que no ocurría desde el mes de mayo, Arturo Vidal terminó aceptando la decisión de Ortiz. En su llegada a Santa Laura no realizó declaraciones ni saludó a los pocos hinchas que estaban en el recinto.

Pero ya en el calentamiento mostró la imagen que acostumbra y hasta bromeó con sus compañeros según se apreció en la transmisión de TNT Sports. Cabe consignar que en su lugar ingresarán Esteban Pavez, Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro.

El as bajo la manga que tiene Colo Colo para remontar el 2026: “Hay muchos que…”

ver también

El as bajo la manga que tiene Colo Colo para remontar el 2026: “Hay muchos que…”

Él sabe cuál es el momento de Colo Colo. Hoy día hay que ganar está Supercopa luego se dará vuelta la página”, enfatizó en su llegada al recinto de Independencia.

Publicidad

Pero tras ello, Mosa recalcó que la suplencia del Bicampeón de América es solo por designación del “Tano”. “Son decisiones técnicas, nosotros jamas nos metemos en ese tipo de decisiones. Nosotros entregamos un plantel competitivo, retuvimos a una gran mayoría. Son decisiones del técnico”, recalcó. 

Tweet placeholder

La incomodidad del presidente de ByN incluso se reflejó en el poco ambiente que hay en la Supercopa y aprovechó de repasar a la ANFP. “No parece superclásico, se pudo hacer un ida y vuelta con más de 40 mil personas en cada partido. Esperemos dar vuelta la página y enfocarnos en clasificar a una copa internacional”, sentenció. 

Publicidad
Lee también
Vidal suplente: ¿Cómo le ha ido a Colo Colo con el King en banca?
Colo Colo

Vidal suplente: ¿Cómo le ha ido a Colo Colo con el King en banca?

Se perdió 170 partidos: Ex compañero de Vidal se retira a los 31 años
Internacional

Se perdió 170 partidos: Ex compañero de Vidal se retira a los 31 años

Desde atrás: Vidal no tiene un lugar asegurado con Ortiz
Colo Colo

Desde atrás: Vidal no tiene un lugar asegurado con Ortiz

Dron del Fantasma de la B se toma la Supercopa y termina pateado
Chile

Dron del Fantasma de la B se toma la Supercopa y termina pateado

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo