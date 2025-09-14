Colo Colo atraviesa un complejo 2025, que derivó en la salida de Jorge Almirón como técnico del primer equipo. Sin embargo, con la llegada de Fernando Ortiz a la banca alba, aparecen cambios en el plantel y también en alza de las figuras juveniles de la cantera del equipo.

La incorporación de juveniles en los entrenamientos a despertó el interés tanto de la hinchada como de Eduardo Rubio, exentrenador de la serie de proyección, quien en una entrevista con As, habló del gran talento que tiene Colo Colo en sus series menores.

“Hay una camada muy buena en todas las categorías, que pueden asumir el liderazgo, pero yo sería muy injusto si solo te nombro dos, tres o cuatro”, comentó de entrada.

Eduardo Rubio habla sobre la proyección de Colo Colo

En ese contexto, Rubio habla sobre las cualidades de las series de proyección. “Hay mucho liderazgo, mucho carácter, mucha calidad y que se entrenan a tope. Son realmente muy profesionales. Hay un montón y cada vez salen más, porque nuestra forma de trabajar fue muy buena. De hecho, cuando Héctor (Tapia) llegó, se mantuvo la forma de trabajar”.

Pancho Marchant es parte del primer equipo de Colo Colo/Photosport

“Esa forma va creando un montón de chicos profesionales, responsables, integrales y líderes, que el día de mañana van a asumir responsabilidades sin ningún problema en el primer equipo, como lo hizo ‘Nico’ Suárez, ‘Pancho’ Marchant y ‘Leo’ (Hernández). Por eso no te puedo nombrar uno, dos o tres, porque hay muchos en cada categoría. Y hay una cosa de la que nadie ha hablado…”.

Eduardo Rubio estaba a cargo de la serie de proyección de Colo Colo/Photosport

Asimismo, destaca que “nosotros, en la 21, estábamos jugando con un promedio de edad de 17-18 años. Éramos la juvenil más joven de todas las juveniles. Teníamos chicos con 16 años jugando de titulares. Y nadie habla de eso, nadie lo dice”.

“Ganar, lograr cosas y jugar bien es un mérito y es un avance que estuvimos haciendo, que los chicos suban a categorías mayores y vayan destacando. Hay muchos que el día de mañana van a dar mucho que hablar en el primer equipo. Hay que darles tiempo, porque tienen calidad y todo para triunfar”.

Nicolas Suarez se sumó al primer plantel de Colo Colo/Photosport

Agregando que en las series más jóvenes hay grandes jugadores. “Hay muchos que si los metes en el primer equipo, van a ser como ‘Pancho’. Van a tener la personalidad, la calidad, el profesionalismo, lo integral, para cada vez que se les requiera, rendir y asumir responsabilidades”.