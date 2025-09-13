Falta solo un día para que la esperada Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile por fin se ponga en juego. El Estadio Santa Laura está a la espera que ambos campeones de la temporada 2024 se vean las caras en un Superclásico que promete bastante.

Este encuentro marcará el debut de Fernando Ortiz en la banca del Cacique. El argentino, quien nunca ha ganado un título como DT, puede en su inicio de ciclo con los albos ganar su primer trofeo con el buzo de entrenador.

Por lo mismo es que ha tratado de aprovechar las dos semanas de trabajos que tuvo en el Estadio Monumental, donde pudo ver a fondo del plantel a disposición y de las diferentes variantes a mano para armar su oncena estelar.

Y ojo, que también pudo probar a los canteranos que pueden aportar en su equipo, llegando incluso a darle una oportunidad a dos elementos formados en casa para esta Supercopa.

Los dos canteranos que Ortiz citó para su debut en Colo Colo

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, el entrenador argentino se la jugó por convocar a Manley Clerveaux y Jerall Astudillo. Ambos futbolistas han podido brillar en los primeros entrenamientos del trasandino, destacando en la ofensiva del popular.

Manley Clerveaux estará en la lista de citados del Cacique para la Supercopa ante Universidad de Chile. | Foto: Colo Colo.

Además, Ortiz decidió citar a Salomón Rodríguez, Bruno Gutiérrez, Leandro Hernández y Cristián Riquelme, quienes quedaron fuera de la convocatoria en el triunfo por 1-0 sobre la U del pasado 31 de octubre en la Ruca.

Cabe recordar que la más probable formación del Cacique para este domingo será con Fernando De Paul en portería; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Vicente Pizarro y Esteban Pavez en la contención; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Leandro Hernández varios metros más arriba; Javier Correa en delantera.

Día y horario en que se jugará la Supercopa 2025

Albos y azules enfrentarán el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

