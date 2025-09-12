Restan apenas un par de días para que Fernando Ortiz tenga su esperado debut en la banca de Colo Colo. El DT argentino iniciará su ciclo con los albos en la Supercopa 2025 ante Universidad de Chile, teniendo a la mano la posibilidad de ganar su primer título como entrenador.

Las expectativas en el Monumental sobre el estratega de 47 años son bastante altas, sobre todo si consideramos el malísimo cierre que tuvo el proceso de Jorge Almirón. Además, para llegar al ex América y Monterrey se pasó antes por una larguísima búsqueda.

Así lo confirmó Eduardo Loyola, director de Blanco y Negro, quien en charla con ADN Radio relató con lujo de detalle lo que fue la llegada del desconocido DT trasandino al Cacique.

“Después de mucho tiempo logramos un consenso”

El dirigente partió diciendo que “fue un proceso largo. Nosotros tenemos una gerencia técnica, una gerencia deportiva que lidera a Daniel Morón, que tiene además un equipo de scouting, y ellos exploraron el mercado. Es un mercado bien heterogéneo y bien diverso”.

“En una primera lista le informaron al directorio alrededor de 15 nombres, algunos de los cuales llenaban la expectativas y otros no, y esos quedaron saliendo del camino. Quedamos con aproximadamente 6 que eran, a juicio del directorio, satisfactorios para ser el nuevo cuerpo técnico de Colo Colo”, agregó.

En ese sentido, Loyola afirmo que “estuvimos en entrevistas con Arce, con el propio Fernando, con Zé Ricardo y otros más. Y al final del camino, todavía estaba pendiente Gustavo Quinteros, con quien tuvimos una larguísima entrevista, y hasta el día viernes antes de la decisión se cayó Quinteros y se cayó Martino”.

“Ellos declinaron de muy buena manera, fueron muy corteses y de manera natural se fue dando la aproximación con Fernando Ortiz. Yo diría que el consenso se logró a partir de la trayectoria de él, las buenas referencias que quedaron de las entrevistas, y de los aportes que hicieron de manera indirecta, como les digo, Fabián Estay, a quien yo conozco personalmente, y de Iván Zamorano”, añadió.

Para cerrar, el vicepresidente de Blanco y Negro aseguró que “para nadie es un misterio que el directorio de Colo-Colo siempre ha tenido posiciones divergentes, pero en la designación de Fernando, después de mucho tiempo, logramos un consenso y se le nombró por unanimidad. Eso señala, de alguna manera, un camino”.

¿Cuándo debutará de manera oficial Fernando Ortiz como DT de Colo Colo?

El primer partido del DT argentino con el Cacique será ante Universidad de Chile por la Supercopa 2025 este domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.