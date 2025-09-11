Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Detallan la gran diferencia de Fernando Ortiz con Jorge Almirón en Colo Colo: “Ambiente descomprimido”

El nuevo entrenador de Colo Colo ha logrado darle mucha tranquilidad a los futbolistas en las primeras prácticas en el Monumental.

Por Felipe Escobillana

Ortiz ha logrado traer paz al Monumental tras los últimos meses horrendos de Almirón en Colo Colo
Ortiz ha logrado traer paz al Monumental tras los últimos meses horrendos de Almirón en Colo Colo

En Colo Colo hay un nuevo aire con la llegada de Fernando Ortiz. El ex DT de América arribó hace 10 días al Cacique y señalan en el Monumental que se ha notado su mano.

La diferencia de lo que sucede ahora a los últimos meses con Jorge Almirón al mando son evidentes. A tal punto que los jugadores están entrenando de manera mucho más tranquila, lo que es positivo.

“Dicen que está trabajando muy bien. Dicen que con su forma ha descomprimido mucho el ambiente en Colo Colo, pero ahora obviamente hay que verlo en la cancha, donde se les evalúa a los entrenadores”, manifestó Daniel Arrieta en TNT Sports.

De hecho dice que “hay muchos entrenadores que destacan por hacer buenos entrenamientos, tener buena conexión con el equipo, pero en definitiva la realidad es que se evalúa en la cancha y no tiene tiempo: debe trabajar rápidamente para sacarle rendimiento a este equipo”.

La Supercopa, el gran objetivo de Colo Colo

En Colo Colo jugarán este domingo ante Universidad de Chile por la Supercopa del fútbol chileno. Un trofeo que puede “salvar el año” en el Monumental, luego de la paupérrima campaña de esta temporada.

Publicidad

De hecho mientras en la “U” han estado toda la semana reclamando por tener que jugar este partido antes de enfrentar a Alianza Lima en la Copa Sudamericana, en los albos el foco es totalmente opuesto.

Rema desde atrás: Arturo Vidal no tiene un lugar asegurado en el Colo Colo de Fernando Ortiz

ver también

Rema desde atrás: Arturo Vidal no tiene un lugar asegurado en el Colo Colo de Fernando Ortiz

“En el Monumental se le toma una importancia tremenda. Saben que es la única forma de levantar un trofeo este 2025, en el año centenario en el que había muchas expectativas. Se juega harto”, estableció Arrieta.

De hecho Ortiz, al llegar a Colo Colo, señaló que “puede darme mi primer título como entrenador”, un objetivo que buscó durante tres años dirigiendo en México tanto al América como al Monterrey, pero que no logró alcanzar.

Publicidad
Lee también
El médico europeo que operó a Oroz tras sus varias lesiones
Colo Colo

El médico europeo que operó a Oroz tras sus varias lesiones

La gran noticia que ilusiona a U de Chile para la Supercopa
U de Chile

La gran noticia que ilusiona a U de Chile para la Supercopa

Fue figura en baile a la U: hinchas lo bautizan como el Yamal albo
Colo Colo

Fue figura en baile a la U: hinchas lo bautizan como el Yamal albo

El discípulo de Marcelo Bielsa que busca salvar a La Serena de la debacle
Chile

El discípulo de Marcelo Bielsa que busca salvar a La Serena de la debacle

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo