En Colo Colo hay un nuevo aire con la llegada de Fernando Ortiz. El ex DT de América arribó hace 10 días al Cacique y señalan en el Monumental que se ha notado su mano.

La diferencia de lo que sucede ahora a los últimos meses con Jorge Almirón al mando son evidentes. A tal punto que los jugadores están entrenando de manera mucho más tranquila, lo que es positivo.

“Dicen que está trabajando muy bien. Dicen que con su forma ha descomprimido mucho el ambiente en Colo Colo, pero ahora obviamente hay que verlo en la cancha, donde se les evalúa a los entrenadores”, manifestó Daniel Arrieta en TNT Sports.

De hecho dice que “hay muchos entrenadores que destacan por hacer buenos entrenamientos, tener buena conexión con el equipo, pero en definitiva la realidad es que se evalúa en la cancha y no tiene tiempo: debe trabajar rápidamente para sacarle rendimiento a este equipo”.

La Supercopa, el gran objetivo de Colo Colo

En Colo Colo jugarán este domingo ante Universidad de Chile por la Supercopa del fútbol chileno. Un trofeo que puede “salvar el año” en el Monumental, luego de la paupérrima campaña de esta temporada.

De hecho mientras en la “U” han estado toda la semana reclamando por tener que jugar este partido antes de enfrentar a Alianza Lima en la Copa Sudamericana, en los albos el foco es totalmente opuesto.

“En el Monumental se le toma una importancia tremenda. Saben que es la única forma de levantar un trofeo este 2025, en el año centenario en el que había muchas expectativas. Se juega harto”, estableció Arrieta.

De hecho Ortiz, al llegar a Colo Colo, señaló que “puede darme mi primer título como entrenador”, un objetivo que buscó durante tres años dirigiendo en México tanto al América como al Monterrey, pero que no logró alcanzar.

