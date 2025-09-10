Colo Colo inicia una semana en la que se jugará el único título que le queda en disputa en el año de su centenario. Este fin de semana el Cacique se enfrenta a la U de Chile en la definición de la Supercopa, duelo para el ya comienza a definir su formación.

Luego de su primera semana de trabajos al mando del plantel, Fernando Ortiz empieza a definir la oncena con la que hará su debut y buscará plasmar su idea. El DT apuesta por un esquema 4-2-3-1 en el que hay importantes novedades. Y una de ellas es la situación de Arturo Vidal.

Si bien en su arribo el técnico apeló a sacarle el jugo a la experiencia del King, lo cierto es que no lo tiene entre sus titulares. De hecho, revelaron que pelea un único cupo que queda con otros tres jugadores.

Arturo Vidal, sin lugar asegurado en el Colo Colo de Fernando Ortiz

Fernando Ortiz ya le está tomando la mano al plantel de Colo Colo y, después de la intensa primera semana, ya empieza a tomar decisiones. El DT arma la formación para la Supercopa ante la U, donde hay un jugador que tiene su lugar asegurado, pero no así Arturo Vidal.

Arturo Vidal no tiene camiseta de titular en Colo Colo con Fernando Ortiz. Foto: Colo Colo.

Según reveló el periodista Nicolás Ramírez en Sportscenter de ESPN, el único que tiene una camiseta ganada es Claudio Aquino. “Ha tomado más relevancia como el enganche del Tano“, lanzó.

Pero lo que vino después fue lo que causó sorpresa. Con tres mediocampistas en el esquema de Fernando Ortiz, el reportero albo aseguró que el King no es uno de los que tiene un lugar asegurado. “Vidal, Pavez, Alarcón y Méndez se pelean el puesto“.

¿Y qué pasa con Vicente Pizarro? De acuerdo a lo señalado por Nicolás Ramírez, el Vicho “no debería salir. Ese último cupo queda para los que mencioné”. Así, el seleccionado chileno llegará a asumir un rol de inmediato.

Quedará esperar para ver si es que esto se ve reflejado en la formación que pare el DT en el Estadio Santa Laura. Por ahora son varios los detalles que restan por definir, pero las cosas en el mediocampo parecen estar mucho más claras.

Arturo Vidal tendrá que remar desde atrás para ganarse un lugar en la formación titular de Colo Colo con Fernando Ortiz. El DT quiere más dinámica y todo indica que el King ya no se la puede dar, por lo menos desde el arranque.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Previo a la Supercopa, Arturo Vidal ha logrado disputar un total de 21 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado 2 goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 1.447 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Arturo Vidal pelea con todo por una camiseta de titular en Colo Colo. El Cacique vuelve a la acción este domingo 14 de septiembre cuando enfrente a la U por la Supercopa de Chile desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

