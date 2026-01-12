Universidad de Chile prepara con todo la temporada 2026, donde competirá en cuatro frentes de la mano del nuevo técnico Francisco Meneghini lo que tiene ilusionados a los hinchas.

Un año que también tendrá novedades en la indumentaria, donde ya se pudo ver el primero en la ropa de entrenamiento que utiliza la U, la que es de color morado con naranjo.

Pero ahora viene algo que era esperado en la Navidad por los fanáticos bullangueros, pero donde ya calientan motores para conocer cómo será la nueva camiseta.

Un video de la marca que los viste dejó en éxtasis a los bullangueros, donde se puede apreciar a Matías Zaldivia quien será el rostro publicitario de la nueva campaña.

¿Cómo será la camiseta U de Chile 2026?

Las redes sociales de los hinchas de Universidad de Chile ya no dan más en la espera de la nueva camiseta para la temporada 2026, la que será de la marca adidas.

Por lo mismo, un video que adelanta y da pistas de lo que viene, dejó en llamas a los bullangueros que ya quieren conocer la nueva indumentaria que los representará.

Se espera que a mitad del mes de enero ya se haga pública y que salga a la venta, donde los hinchas verán las dos modalidades de camisetas nuevas que tendrá la U.

Mira el video: