Universidad de Chile tendrá una nueva oportunidad para mejorar el pésimo inicio de la era Francisco Meneghini. En este contexto, el DT enfrenta una difícil decisión sobre Lucas Assadi y Javier Altamirano.

El Romántico Viajero comenzó igualando ante Audax Italianoy perdiendo contra Huachipato. Sin embargo, lo más preocupante es la mala imagen futbolística que han mostrado, algo que contrasta con lo que venían haciendo con Gustavo Álvarez en los últimos años.

¿Altamirano y Assadi juntos?

Bajo la dirección de Paqui Meneghini, Javier Altamirano y Lucas Assadi, quienes eran figuras con Álvarez, se han visto incómodos. Ambos no han podido rendir como era habitual, por lo que el DT decidió sacar al formado en Huachipato de la titularidad. La pregunta quedó en el aire ¿pueden jugar juntos? Meneghini lo respondió.

ver también Periodista fanático de la U de Chile critica a Paqui por Leandro Fernández: “Entró como elefante en…”

“Son jugadores que se mueven entrelíneas. Lucas (Assadi), principalmente para recibir y atacar a la defensa. Claramente es lo que mejor hace, con su cambio de velocidad, con sus recursos técnicos“, indicó Paqui en conferencia de prensa.

“Javier (Altamirano) también, en esa mediapunta, en ese juego entrelíneas, quizás es un jugador más asociativo. Lo que buscamos de ellos es que jueguen entrelíneas, que reciban a espaldas de los mediocampistas rivales“, complementó el DT.

Altamirano no jugó bien ante Huachipato. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Durante el 2025, la llegada de Altamirano ayudó a sacar el mejor rendimiento de Assadi. Hoy, Lucas ve salir a su socio del equipo estelar. Pese a eso, Meneghini dejó en claro que ambos son importantes y que pueden jugar juntos.

“Con la diferencia de que Javier baja un poco más y está bueno que lo haga, porque puede aportarnos a clarificar la construcción del ataque (…) Son dos jugadores que nos pueden dar mucho en el juego entre líneas“, cerró el entrenador de U. de Chile. Enfrentan a Palestino este viernes a las 20:30 horas.