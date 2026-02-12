La inesperada decisión que cambia el panorama de Colo Colo en el mercado de fichajes

Resta exactamente una semana para que se cierre el libro de pases y en Colo Colo todavía no terminan de confeccionar su plantel, con la búsqueda de dos fichaje más.

La lentitud y burocracia con la que trabaja Blanco y Negro genera incertidumbre en los hinchas albos, puesto que aún no está definida la plantilla que representará al club por lo que resta de temporada 2026.

No sólo el ítem llegadas está abierto en el Monumental, también las salidas, sobre todo de los jugadores que no serán tenidos en cuenta por el entrenador Fernando Ortiz.

Eduardo Villanueva se queda en Colo Colo

Uno de los jugadores que perdió mucho terreno en el inicio de 2026 es el arquero Eduardo Villanueva, quien salió hasta de las convocatorias en Colo Colo.

El meta, que debutó en 2025 con el Tano Ortiz en la banca, fue superado en el arranque del año por Gabriel Maureira, quien ahora es el portero suplente de los albos tras Fernando de Paul.

Todo apuntaba que Villanueva iba a salir a préstamo, a un equipo de la Liga de Primera o la Liga de Ascenso, para sumar experiencia y rodaje, sin embargo, en DaleAlbo cuentan que tomó la decisión de quedarse en Colo Colo.

“Lejos de querer tirar la toalla y buscar otros horizontes, decidió quedarse en Colo Colo y luchar para volver a recuperar el puesto y, así, tener oportunidades con el primer equipo. Cabe recordar que el portero ya debutó en el torneo anterior y, ahora busca comenzar a dar el gran salto, sobre todo, aprovechando los tres campeonatos que hay en el año”, explicó el medio partidario.

Eduardo Villanueva espera tener alguna chance de mostrarse en Colo Colo, ya sea en la Copa Chile o en la Copa de la Liga, los otros certámenes donde tendrá presencia el Cacique.

