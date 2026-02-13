Colo Colo se movió en silencio en este mercado de fichajes para abrochar a su séptimo refuerzo. Para sorpresa de varios los albos están a detalles de sellar el arribo del argentino Thiago Nuss, extremo que actualmente juega en el OFI Creta de Grecia

Según información entregada por el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, el delantero de 25 años tiene todo acordado para ser nuevo jugador del Cacique.

“Falta solamente la ratificación del directorio, está muy avanzado lo de Thiago Nuss. Se cierra el plantel con siete, los montos y el dinero está apuntado para cerrar al argentino.”, afirmó el reportero.

ver también Mientras se acerca a Colo Colo: Thiago Nuss genera revuelo con posteo en redes sociales

Así juega Thiago Nuss, el séptimo refuerzo de Colo Colo

Thiago Nuss tiene 25 años y desde el 2024 que defiende la camiseta del OFI Creta de Grecia tras ser vendido por Argentinos Juniors. En la presente temporada 2025/26 ha jugado 23 partidos oficiales con siete goles y dos asistencias en 1.784 minutos.

En total con el cuadro de la isla de Grecia ha disputado un total de 56 compromisos con 19 tantos y ocho asistencias, jugando en su gran mayoría de partidos como extremo por la izquierda. Sin embargo, en un par de duelos ha jugado a perfil cambiado e incluso en uno como centrodelantero.

Publicidad

Publicidad

Con la llegada de Thiago Nuss en Colo Colo darán por cerrado el plantel en este mercado de fichajes. | Foto: Archivo.

Dentro de sus principales cualidades destaca la velocidad y gambeta con la puede superar a sus rivales, así como también la valentía de siempre buscar un remate a portería para generar peligro. En ese sentido, como reemplazante de Lucas Cepeda podría cumplir en el equipo de Fernando Ortiz.

ver también Emblema de Colo Colo dice lo que mucho piensan del séptimo refuerzo: “Para ir a buscar por rellenar, prefiero…”

Formado en la divisiones inferiores de Deportivo Español de Argentina, Nuss y en su país también defendió las camiseta de Atlético Rafaela, Argentinos Juniors y Central Córdoba.

Publicidad