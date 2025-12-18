Los personajes de 31 Minutos tiene un lugar privilegiado en la cultura popular de Chile y Latinoamérica. Este año, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Juanín se lucieron en el Tiny Desk y también en la película Calurosa Navidad, ya disponible en Prime Video.

Ahora, uno de los creadores del querido programa nacional contó un lado no tan conocido de dos de ellos. Álvaro Díaz conversó con Minuto 90 y reveló qué clubes del fútbol chileno siguen Bodoque y Tulio Triviño.

“Bodoque es medio colocolino, yo creo. Tiene algo como de no tan involucrado, pero que le gusta ir al estadio, le gusta estar callado. Hay algo en la tribuna de Colo Colo que hay harto ‘Bodoque’ así. Como compadre que viene de la pega, comerciante”, dijo.

En cuanto al conductor del programa, Tulio, Díaz comentó que “de la Católica debe ser, ¿o no?”.

Álvaro Díaz, también voz de Juan Carlos Bodoque, dijo que el popular conejo rojo es de Colo Colo | 31 Minutos

Las referencias de 31 Minutos al fútbol chileno

Además, Álvaro Díaz se refirió a otras referencias al deporte en 31 Minutos, como los comentaristas deportivos Balón von Bola y Raúl Guantecillo.

“31 Minutos nace como un noticiero de títeres, pero que metía muchos temas con niños. Podíamos hacer una sección con juegos de niños, entonces teníamos un periodista que era una pelota de tenis, que se llama Tenison Salinas, y él iba a reportear a los patios de los colegios“, relató.

“Y estos otros dos (von Bola y Guantecillo) lo comentaban para darle más una estética. La referencia obvia eran estas duplas de comentaristas que ya no existen“, explicó.