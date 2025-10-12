El Tiny Desk que realizó el programa chileno 31 Minutos en Estados Unidos sigue dando que hablar, más cuando el video está llegando a 8 millones de visualizaciones en YouTube.

Un rotundo éxito que fue explicado en una entrevista por Pablo Ilabaca, uno de sus cerebros musicales, quien tuvo una forma bien futbolística de explicar el momento que están viviendo.

Fue en una entrevista con el programa “Desde la redacción” del sitio web del diario La Tercera, donde el ex Chancho en Piedra apuntó a un momento histórico del fútbol chileno.

“La grabación fue hace una semana, sabíamos que ya habíamos hecho el gol, es como Matías Fernández cuando tira el primer penal en la final de la Copa América con Argentina y el pega al ángulo”, explicó.

El Tiny Desk de 31 minutos se acerca a los 8 millones de visualizaciones en YouTube.

El triunfo mundial de 31 minutos en el Tiny Desk

Pablo Ilabaca, quien también llamó la atención porque trabajó desde un computador que tenía la insignia de Colo Colo, habló del éxito que han tenido con 31 minutos: “Sentimos que fue un trabajo bonito y nos preparamos muchísimo para esto”..

“Fue todo muy rápido, volvimos a Chile inmediatamente, y acá ya empiezas a digerir lo vivido y el trabajo hecho, pero no sabes bien hasta que ya sales al aire y en la cancha se ven los gallos”, explicó.

Por lo mismo, asegura que están aprovechando el momento, teniendo en cuenta que se vienen eventos y hasta una nueva película para el final de este año en el mes de noviembre.

“Puede ser que presentimos que iba a ser un éxito, pero uno tan contundente no sé. No soy soberbio, no podíamos saber que lo iban a ver millones. Nos preparamos mucho”, detalló.

