Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20

¡Solamente uno! El partido de las semifinales del Mundial Sub 20 que irá gratis por la televisión abierta

Solo un compromiso de la ronda de los cuatro mejores de este Mundial Sub 20 irá por la TV abierta. Colombia, Argentina, Francia y Marruecos luchan por un lugar en la final.

Por Patricio Echagüe

Solo una de las dos semifinales del Mundial Sub 20 irá por la TV abierta.
© Photosport.Solo una de las dos semifinales del Mundial Sub 20 irá por la TV abierta.

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 entra en etapas decisivas con la disputa de las semifinales a mitad de semana. Este miércoles Colombia, Argentina, Francia y Marruecos lucharán por un lugar en la gran final, la que está pactada para el domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional.

Este miércoles 15 los fuegos los abrirán Marruecos y Francia en Valparaíso. Mientras el combinado africano supo dejar en el camino a Estados Unidos en los cuartos de final, los galos hicieron lo propio ante Noruega.

Por su parte en la noche se verán las caras Argentina y Colombia en el Estadio Nacional. Los albicelestes eliminaron en cuartos a México, mientras que los cafeteros superaron a España.

Jugó en Chile, fue campeón Mundial Sub 20 con Uruguay y analiza las métricas de Córdova: “Se gana con goles”

ver también

Jugó en Chile, fue campeón Mundial Sub 20 con Uruguay y analiza las métricas de Córdova: “Se gana con goles”

¿Qué partido de las semifinales del Mundial Sub 20 irá por la TV abierta?

En estas semifinales el duelo que será transmitido por Chilevisión será el de Argentina vs Colombia. Además, este compromiso podrá ser visto por el canal DSports, de DirecTV, y por la plataforma de streaming DGO.

El duelo entre Argentina y Colombia será transmitido por la TV abierta en Chilevisión. | Foto: Photosport.

El duelo entre Argentina y Colombia será transmitido por la TV abierta en Chilevisión. | Foto: Photosport.

En tanto, la otra semifinal entre Marruecos y Francia será transmitido exclusivamente por DirecTV y sus respectivos servicios.

Publicidad

Cabe recordar que mientras los ganadores de estas llaves jugarán la final el domingo 19 en el Estadio Nacional, los perdederos jugarán el partido por el tercer lugar el sábado 18 en el mismo recinto.

Argentina se burla de México tras la eliminación del Mundial Sub 20: esto hicieron los jugadores

ver también

Argentina se burla de México tras la eliminación del Mundial Sub 20: esto hicieron los jugadores

Programación de las semifinales del mundial juvenil

Miércoles 15 de octubre

  • Marruecos vs. Francia / 17:00 horas / Estadio Elías Figueroa, Valparaíso | Transmite DSports – DGO
  • Argentina vs. Colombia / 20:00 horas / Estadio Nacional, Santiago | Transmite Chilevisión – DSports – DGO
Lee también
Djokovic reveló con total honestidad cómo se lleva con Nadal y Federer
Tenis

Djokovic reveló con total honestidad cómo se lleva con Nadal y Federer

El canal que transmitirá a La Roja en el Mundial Sub 17 en Catar
Selección Chilena

El canal que transmitirá a La Roja en el Mundial Sub 17 en Catar

"Respeto, valoración...": Tatiele Silveira y la clave del éxito de las albas
Femenino

"Respeto, valoración...": Tatiele Silveira y la clave del éxito de las albas

Los dos lesionados que recupera Colo Colo para visitar a Coquimbo
Colo Colo

Los dos lesionados que recupera Colo Colo para visitar a Coquimbo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo