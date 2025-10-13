El Mundial Sub 20 de Chile 2025 entra en etapas decisivas con la disputa de las semifinales a mitad de semana. Este miércoles Colombia, Argentina, Francia y Marruecos lucharán por un lugar en la gran final, la que está pactada para el domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional.

Este miércoles 15 los fuegos los abrirán Marruecos y Francia en Valparaíso. Mientras el combinado africano supo dejar en el camino a Estados Unidos en los cuartos de final, los galos hicieron lo propio ante Noruega.

Por su parte en la noche se verán las caras Argentina y Colombia en el Estadio Nacional. Los albicelestes eliminaron en cuartos a México, mientras que los cafeteros superaron a España.

¿Qué partido de las semifinales del Mundial Sub 20 irá por la TV abierta?

En estas semifinales el duelo que será transmitido por Chilevisión será el de Argentina vs Colombia. Además, este compromiso podrá ser visto por el canal DSports, de DirecTV, y por la plataforma de streaming DGO.

El duelo entre Argentina y Colombia será transmitido por la TV abierta en Chilevisión. | Foto: Photosport.

En tanto, la otra semifinal entre Marruecos y Francia será transmitido exclusivamente por DirecTV y sus respectivos servicios.

Cabe recordar que mientras los ganadores de estas llaves jugarán la final el domingo 19 en el Estadio Nacional, los perdederos jugarán el partido por el tercer lugar el sábado 18 en el mismo recinto.

Programación de las semifinales del mundial juvenil

Miércoles 15 de octubre