La selección de México protagonizó el papelón de los cuartos de final del Mundial Sub 20. El elenco que venía de golear a Chile por 4-1, no pudo repetir su buen rendimiento y cayó de forma inapelable ante Argentina. Lo que incluso terminó con polémica.

La albiceleste se apegó a su libreto y no pasó prácticamente zozobras ante los mexicanos. En el minuto 9 el delantero Maher Carrizo aprovechó un rebote en el área rival y puso el 1-0. Luego en el 56’ Mateo Silvetti logró el segundo tanto de la noche y cerró el marcador por 2-0 prácticamente sin despeinarse.

Ante el resultado adverso, todo indicaba que México sacaría su mejor fútbol. Tal como lo hizo el pasado martes ante la Roja. Ni Gilberto Mora, ni Alexei Domínguez lograron marcar el desequilibrio. Incluso este último se retiró lesionado antes de los primeros diez minutos de juego.

Ya con el marcador en contra, México se descontroló dentro y fuera de la cancha. Diego Ochoa y Tahiel Jiménez vieron la roja directa por graves agresiones a sus rivales. Incluso el cuerpo técnico tuvo un fuerte cruce con Diego Placente. Pero el DT trasandino optó por las paz y hasta los mandó a callar para que no empañaran la clasificación a semifinales.

Diego Placente protagonizó fuerte cruce con el cuerpo técnico de México

“Es una victoria importantísima, supimos sufrir y es un triunfo muy lindo para los chicos. Teníamos que defender bien y jugar con jerarquía en la tenencia”, recalcó Placente tras el pitazo final y ahora mentalizado en lo que será el próximo partido en semis.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina Sub 20?

El próximo miércoles el elenco dirigido por Diego Placente deberá disputar las semifinales del Mundial Sub 20 en Chile. En está ocasión Argentina se mide frente a Colombia, que viene de eliminar a España por 3-2.

El duelo de semifinales está programado para el 15 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. El vencedor será el primer equipo clasificado a la final del 19/10.

