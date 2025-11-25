Es tendencia:
Sorteo Mundial 2026

¿La nueva regalona de la FIFA? Fijan regla que “ayuda” a Argentina en el Mundial 2026

Desde el ente rector señalaron que habrá un pequeño reacomodo en la forma en la que sortearán los grupos para el Mundial.

Por Jose Arias

Argentina tiene una ventajita para el sorteo.
© Getty ImagesArgentina tiene una ventajita para el sorteo.

Día martes, menos mal que no era 13. En esta jornada, la FIFA dio a conocer cómo se desarrollará el sorteo que definirá los grupos del Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México.

El ente regulador del fútbol internacional llevará a cabo el sorteo el próximo miércoles 5 de diciembre, en Washington D.C., a las 14 horas de nuestro país. Allí, las 48 selecciones sabrán su destino en los 12 grupos de cuatro integrantes.

En el bombo 1, los tres países anfitriones (Canadá, México y EE. UU.) tendrán posiciones predefinidas, mientras que las demás selecciones se sortearán con base en su posición en el escalafón mundial, según el ranking FIFA.

¿Nueva regalona de la FIFA?

Pero, si hay algo que llamó la atención, esa fue la decisión que tomó la FIFA respecto a Argentina y España. Ambas selecciones no se podrán enfrentar de ninguna manera, por lo menos hasta la final.

Así lo determinó el ente rector, que estableció una nueva reglamentación para el sorteo del Mundial, en el cual el primero del ranking FIFA no se podrá encontrar con el segundo.

De este modo se garantizará que, si se adjudican sus respectivos grupos, las dos selecciones mejor clasificadas no se enfrenten antes de la final“, explicaron desde el organismo con sede en Suiza.

Además, como habitualmente, la FIFA determinó que no podrán haber dos integrantes de la misma confederación en un grupo. Esto tendrá la salvedad de las selecciones de la UEFA, debido a que Europa aporta 16 combinados nacionales.

Estos son los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

