Fernando Ortiz de a poco se está ganando a la gente en Colo Colo. El argentino ha podido levantar al Cacique del suelo y por ahora tiene la primera opción de clasificar a la próxima Copa Sudamericana, uno de los objetivos que llegó a cumplir.

Por lo mismo son varios los que ya se están aventurando con lo que será el futuro del Tano de cara al 2026. De momento en el Monumental aprueban su labor, pero eso podría cambiar dependiendo de los resultados ante Cobresal y Audax Italiano.

Al respecto habló el propio entrenador de los albos, quien aseguró saber la clase de club en que la está y que todo se evaluará por el rendimiento que muestre su equipo en esta recta final del año.

ver también Borghi le deja tremenda alerta a Ortiz tras la goleada de Colo Colo a La Calera: “Lo preocupante fue…”

Ortiz da pistas sobre su futuro

El argentino aseguró en la previa del lanzamiento del Libro Centenario que “hablamos en su momento con el presidente (Aníbal Mosa) y demás de la comisión directiva. Hice mucho hincapié en lo que hacía. Sinceramente soy así y no necesito vender algo, pero hasta que uno no lo conoce no saben realmente de la persona que están hablando”.

Ortiz en Colo Colo ha dirigido siete partidos con cuatro triunfos, un empate y dos derrotas. | Foto: Photosport.

“Nunca esquive la situación y la realidad de lo que implica estar una institución grande, pero si yo no tomo la pasión que me genera esta profesión con el tema de inferiores, me estaría traicionando a mí mismo. Sé el lugar que ocupo y sé que vivo de resultados”, aseguró en declaraciones recogidas por Cooperativa Deportes.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, el trasandino aseguró que “estoy feliz de estar en Colo Colo. La presión siempre esta, más en un club grande que se genera una diferente. Soy de la idea de vivir el día a día, los objetivos estaban claros y de a poquito fuimos armando un equipo que es competitivo en todas las canchas”.

ver también Campeón de América le mete presión a Fernando Ortiz en Colo Colo: “Yo quiero ver…”

El próximo partido del Cacique

Los albos volverán a la acción este viernes 28 de noviembre cuando a partir de las 18:30 horas visite a Cobresal en el Estadio El Cobre. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.