El importante anuncio familiar de Fernando Ortiz para mantenerse en Colo Colo: “Tengo ganas de quedarme”

El entrenador trasandino confesó a TNT Sports que espera la llegada de su primer hijo en febrero y recalcó su deseo de mantenerse en el Cacique.

Por Felipe Pavez Farías

Fernando Ortiz enfrenta la recta final de la Liga de Primera y se juega su puesto en Colo Colo. El DT está séptimo y de momento se ubica en el último puesto para Copa Sudamericana. 

El tema es que todavía tiene dos partidos ante Cobresal y Audax Italiano para concretar su pasaje a torneos internacionales. “Es una semana corta y tenemos un partido importante. El entrenador está para corregir. En el partido quiero que el jugador se sienta tranquilo y sienta el apoyo del entrenador”, confesó a TNT Sports sobre cómo planifica el encuentro del próximo viernes. 

“Me he sentido muy bien. He tratado de mostrar hacia el hincha y la gente ese cambio que quería ver en el equipo. Por momentos vemos un equipo agresivo y ofensivo”, complementó sobre su mano como adiestrador y cómo ha evolucionado el Cacique desde que llegó en reemplazo de Jorge Almirón. 

El anuncio de Fernando Ortiz

El tema es que su permanencia está directamente relacionada con la clasificación a Copa Sudamericana. Por lo que Fernando Ortiz ya hace sus primeros guiños para mantenerse en Colo Colo como DT. 

Así lo reveló este martes al anunciar que en los próximos meses nacerá su primer hijo. El que todos los hinchas esperan que venga con la marraqueta bajo el brazo. 

“Tengo ganas de quedarme en Chile. Espero que mi hijo que va a nacer en febrero sea chileno. Ojalá que si le gusta el fútbol sea mucho mejor que yo”, sentenció dejando la puerta abierta para su renovación a final de año.

