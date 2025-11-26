Podrán decir que no es la primera categoría del fútbol chileno, pero vaya que nos da emociones la Primera B. El torneo del Ascenso llega a su parte definitoria, con una Liguilla que tiene a cuatro elencos peleando por jugar en la Primera División en 2026.

San Marcos de Arica enfrentará a Cobreloa, en la primera llave, este miércoles (18.00 horas). Los loínos clasificaron gracias a la tanda de penales y, pese a lo ajustado de su triunfo, asoman como favoritos en esta instancia, que se definirá en Calama (el domingo 30 de noviembre, a las 20.30 horas).

Mientras tanto dos Deportes, Concepción y Copiapó, definirán al otro finalista de la Liguilla de Ascenso. En este caso, el cuadro que terminó segundo en la tabla de posiciones de la B, el León de Atacama, parece ser el que cuenta con el favoritismo. Se enfrentarán, también, este miércoles (20.30 horas) y, luego, el domingo 30 de noviembre, a la misma hora.

Portero que sueña con volver a Primera… pero no en su actual club

Julio Fierro tiene 23 años y, pese a que ha jugado tan sólo en San Antonio Unido y Deportes Copiapó, suma interesantes presentaciones, que lo han elevado al nivel de figura.

De hecho, el propio Rambo Ramírez lo señaló como el posible “refuerzo” de Colo Colo. Claro, esto porque Fierro está a préstamo en el León de Atacama y debe volver al Cacique para la próxima temporada. Mientras, suma loas de todos lados.

O, quizás no de todos. Es que su cabeza lo traicionó en el último duelo de Deportes Copiapó, cuando los nortinos fueron superados ampliamente por la Universidad de Concepción.

Sanción

El joven portero terminó siendo objetivo de duras acusaciones en el informe arbitral preparado por Juan Lara, al final del duelo decisivo con el Campanil. Allí, se expuso como uno de los iniciantes de una tremenda batalla, que empañó la definición de la B.

Finalmente, el portero fue sancionado y no podrá estar para los duelos ante Deportes Concepción. En su lugar, asoma como reemplazante un ex Colo Colo, Richard Leyton.

¿Podría volver a Colo Colo?

Según Hernán Caputto, DT de Deportes Copiapó, la tentativa de Colo Colo de querdarse con Julio Fierro es normal. “Los arqueros que se forman en equipo grandes siempre viven esto. A veces no les dan la posibilidad y responsabilidad desde un inicio. Es normal y lógico por las competencias que tienen” enfatizó en conversación con Radio ADN.

“Hoy está aprovechando su oportunidad. Ya después lo que pueda pasar no se sabe. Hoy es jugador nuestro, sabemos que está préstamo y le entregamos las mayores herramientas para que pueda seguir evolucionado”, cerró.