La Primera B terminó con escándalo tras los incidentes entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción. El Tribunal de Disciplina informó la sanción a los jugadores del León de Atacama.

La segunda categoría del fútbol chileno tuvo un desenlace increíble en la fase regular, ya que ambos equipos punteros se enfrentaron en la fecha decisiva, siendo el Campanil el club que terminó dando la vuelta olímpica. Claro que el partido estuvo lejos de terminar con pasillo y reconocimientos.

La sanción a los jugadores de Copiapó

Luego del tercer gol de Universidad de Concepción en la victoria por 3-0 ante Copiapó, se desató una pelea entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos. Esto significó incluso la invasión de un hincha que intentó agredir a los penquistas. El partido no pudo seguir y el Campanil fue campeón.

Ante toda esta situación, tres jugadores del León de Atacama fueron sancionados por su participación en los incidentes. Estos fueron Jairo Coronel, Agustín Ortiz y Julio Fierro. Desde el Tribunal de Disciplina de la ANFP ya entregaron los castigos.

Fierro recibió una fecha de sanción y Agustín Ortiz dos. El más golpeado es Jairo Coronel, ya que el uruguayo fue castigado con seis partidos sin jugar. Una situación que afecta a la planificación de Hernán Caputto de cara a la Liguilla de Ascenso.

Coronel recibió la sanción más dura debido a que fue acusado de agredir a Ernesto Llorca, miembro del cuerpo médico de Universidad de Concepción. De esta manera, no podrá volver a jugar en lo que resta de la temporada 2025. Ahora resta saber si el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla recibirá algún tipo de castigo.

Deportes Copiapó está instalado en la semifinal de la Liguilla de Ascenso, donde espera rival. Ortiz no podrá jugar esta llave, mientras Fierro se perderá el choque de ida. El meta formado en Colo Colo ha sido una de las figuras del año. El León de Atacama todavía sueña con llegar a Primera División.