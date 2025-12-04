Fin de año es una etapa de muchos cambios para los jugadores, pues se abre el mercado de fichajes. Y uno de los jugadores que espera tener una nueva oportunidad en Colo Colo es el meta Julio Fierro.

Tras una campaña a préstamo en Deportes Copiapó, en la que estuvo cerca de ascender, el meta confirmó que no seguirá en el León de Atacama y que volverá al Monumental.

“Llegó el momento más triste del año, despedirme de Copiapo y de su gente. Me voy muy agradecido de la ciudad, a pesar de que no resultó como esperaba sin duda fue la mejor experiencia que pude tener fuera de mi ciudad”, manifestó en sus redes sociales”.

Agradeció luego a “la gente, los hinchas, sentí el cariño de las personas y me sentí en casa toda esta temporada. Gracias por todo, me voy con el corazón lleno de buenos momentos y Copiapó en mi corazón siempre. Espero nos volvamos a encontrar pronto”.

Julio Fierro ganó mucha experiencia en Copiapó

El futuro de Julio Fierro

El meta surgido en la cantera de Colo Colo debe regresar de su préstamo para pelear por un lugar en el equipo con Fernando De Paul y posiblemente Brayan Cortés, que al parecer no seguirá en Peñarol.

Los albos deben tomar la determinación de lo que sucederá con Eduardo Villanueva, actualmente el segundo meta del equipo, quien posiblemente salga a préstamo para sumar minutos.

Dado este escenario es que seguramente deba presentarse a la pretemporada del Cacique, que comenzará los primeros días del 2026, para que de esta forma pueda ser observado por el cuerpo técnico.

Seguramente será Fernando Ortiz quien continúe en la banca de Colo Colo, a pesar de que está muy complicada la clasificación a Copa Sudamericana.

