Una triste noticia recibieron los colocolinos este viernes: la “Abuela Alba“, hincha de casi 100 años que se hizo famosa celebrando los goles de Colo Colo en redes sociales, falleció por sus complicaciones de salud.

La Señora Miti se hizo muy conocida en el 2021, cuando los albos empezaron a pelear el campeonato nacional con Universidad Católica, ya que sus familiares la grababan escuchando los partidos del Cacique en la radio.

Su ternura para celebrar los tantos del equipo de sus amores rápidamente la convirtieron en viral, a tal punto que los jugadores la reconocían y le mandaron saludos.

De hecho, el año pasado estuvo en el estadio Monumental con el plantel, donde fue saludada por Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Esteban Pavez, entre otros.

La señora Miti el año pasado en el Monumental

Abuela Alba alentó a Colo Colo hasta el último día

En las últimas semanas su salud se complicó en demasía. A tal punto que su familiares ya no la mostraban en un comedor escuchando los partidos, sino que estaba en cama y se le informaba que los albos iban ganando.

Publicidad

Publicidad

A pesar de su delicado estado, igual tenía fuerzas para dedicarle algunas palabras a su Colo Colo amado. “Que venís ganando un gol”, fue lo último que se le pudo escuchar el 23 de noviembre pasado, tras la goleada ante Unión La Calera.

“Queridos hinchas, con mucho pesar y dolor les aviso que nuestra Miti partió con Dios. Comentarles que se fue en paz y desde el cielo seguirá alentando a su Colo Colo junto a David Arellano”, señalaron sus familiares en sus redes, en las que tenía 45 mil seguidores.