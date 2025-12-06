Colo Colo no ha tenido la temporada esperada y se espera que haya profundos cambios de cara al próximo año. Sin embargo, uno de los candidatos a partir tendría una nueva oportunidad.

Los Albos no han cumplido con ninguno de los objetivos deportivos impuestos en el centenario e intentarán maquillar la amarga campaña clasificando a la Copa Sudamericana. Claro que el escenario es complejo, ya que deben derrotar a Audax y que Ñublense haga lo mismo ante Cobresal.

El jugador que se quedaría en Colo Colo

Alexander Oroz supo ser una de grandes promesas de Colo Colo. Condiciones tiene de sobra, pero ha sufrido un lamentable problema: las lesiones. El extremo no ha logrado tener continuidad por culpa de esto, complicando su rendimiento.

En la temporada 2025, el Flecha ha tenido muy poca participación. Ha jugado solo 9 partidos, con 3 goles y 1 asistencia en 363 minutos. Justo termina su contrato con el club y su suerte parecía sentenciada, ya que casi nunca pudo ser una alternativa para Fernando Ortiz.

Pese a lo anterior, en Colo Colo son conscientes del talento de Alexander Oroz y más allá de los números, la dirigencia estaría pensando en darle una nueva oportunidad en el 2026. Saben que si se encuentra bien físicamente, puede ser un aporte. Así lo informaron en TNT Sports.

“Lo de Alexander Oroz me dijeron que están conversando, que todavía no está definido, pero que está la intención de Colo Colo que pueda seguir“, indicó Daniel Arrieta en la señal del cable. El periodista, igual señaló que el tema de las lesiones preocupa en los Albos.

Alexander Oroz cumplirá 23 años el próximo 15 de diciembre. Imagen: Photosport

“Lo que genera dudas es lo que pasó con el propio Oroz en las últimas temporadas donde ha tenido muchas lesiones. Eso inquieta y preocupa en Blanco y Negro sobre el jugador”, complementó Arrieta. Los próximos días son claves, pero el Flecha podría seguir en el Monumental.