Fernando Ortiz tiene claro que su futuro en Colo Colo para 2026 no está garantizado. Pero también ha percibido algunas señales que le dan a entender la buena recepción que su trabajo ha tenido en la plana mayor de Blanco y Negro, que apostó sus fichas por un DT que precedía números funestos en el Santos Laguna de México.

Espantados por el tortuoso final de ciclo de Jorge Almirón, en la concesionaria le pusieron una cláusula para revisar su contrato a fines de 2025. Y le añadieron como objetivo la clasificación a un torneo internacional. La Copa Sudamericana es lo único que tiene al alcance el cuadro albo.

Ortiz ha preferido cuidarse en sus apariciones públicas, al menos en lo que respecta a su futuro profesional. “Con respecto a esa pregunta, vuelvo a insistir: no soy un entrenador que mi cabeza es muy amplia y empeiza a hacer una idea de lo que puede llegar a suceder. No”, expuso el adiestrador argentino.

Fernando Ortiz en el estadio El Cobre de El Salvador. (Alejandro Pizarro/Photosport).

“Me enfoco en el día domingo, en lo deportivo y en presentar el mejor equipo. Luego lo que suceda no depende de mí”, aseguró el Tano Ortiz, quien en su época de jugador fue un zaguero central que pasó por Estudiantes de La Plata, Boca Juniors y Vélez Sarsfield, donde fue dirigido por Ricardo Gareca, de quien se declara un acérrimo admirador.

Y lanzó la frase que da luces de las sensaciones que tiene Ortiz y su staff técnico de la opinión que hay sobre su desempeño. “El balance es que es notorio el cambio”, introdujo Fernando Ortiz en esa respuesta sobre cómo ha sido la curva de rendimiento del equipo desde que tomó la conducción técnica.

Ortiz da indicios de que será DT de Colo Colo en 2026

Fernando Ortiz quiso legitimar su trabajo en Colo Colo y, por qué no decirlo, candidatearse para seguir con su proyecto en 2026. “Se ha visto un cambio visual importante”, dijo el Tano, como si no recordara que Cobresal le ganó por 3-0 al Cacique en un partido clave por el boleto internacional.

“Hay conformidades en todos lados. El enfoque tiene que ser deportivo y tratar de sacar un buen resultado”, manifestó Ortiz, quien sólo tiene el duelo ante los Tanos en el estadio Monumental. Sabe que ahí hay gran parte de la llave para asegurar su continuidad.

Tano Ortiz da indicaciones en el estadio El Cobre en esa derrota calamitosa por 3-0. (Alejandro Pizarro/Photosport).

Aquel partido se disputará el domingo 7 de diciembre en Macul a contar de las 18 horas y contará con el arbitraje de Piero Maza. Un duelo que, por esas cosas del fútbol, asoma como una final fundamental para Colo Colo. Aunque sea por un premio de consuelo que no está ni cerca de las millonarias expectativas cifradas en un plantel que fracasó estrepitosamente.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo aún sueña con un milagro que le permita meterse a la Copa Sudamericana y así marcha en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 que ya conquistó el sólido e histórico Coquimbo Unido.

